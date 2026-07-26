Juventus sucht Torhüter: Turins Hauptziel ist PSG-Keeper

Der italienische Klub Juventus plant, den Kader auf der Torhüterposition zu verstärken und neue Namen zu verpflichten. Das Augenmerk der Turiner richtet sich derzeit auf PSG-Akteur Lucas Chevalier, der die langfristige Nummer eins des Teams werden könnte. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Laut Berichten von Foot Mercato prüft Juventus-Sportdirektor Frederic Massara derzeit mehrere Optionen. Nachdem Michele Di Gregorio die in ihn gesetzten Erwartungen nicht voll erfüllen konnte, beschloss die Vereinsführung, auf den Markt zurückzukehren. Lucas Chevalier nimmt einen der Spitzenplätze auf der Liste ein, doch dieser Transfer wird sich nicht einfach gestalten.

Der 24-jährige Chevalier wechselte letzten Sommer für 40 Millionen Euro von LOSC Lille zu PSG. Sein Vertrag bei den Parisern läuft bis 2030. Das bedeutet, dass Juventus eine große Summe für den Transfer aufbringen muss. Darüber hinaus beobachten die Turiner auch erfahrene Schlussmänner wie Emiliano Martínez und Guglielmo Vicario.

Kettenreaktion auf dem Transfermarkt

Interessanterweise kämpfen Juventus und PSG derzeit auch um Parmas Torhüter Zion Suzuki. Der japanische Nationalspieler hat mit seinen Leistungen in der Serie A das Interesse vieler Topklubs geweckt. Sollte es PSG gelingen, Suzuki zu verpflichten, könnte dies den Weg für Lucas Chevaliers Wechsel nach Turin ebnen.

Chevaliers erste Saison in Paris verlief etwas kompliziert. Bei seiner Ankunft wurde er als Stammtorhüter erwartet, verlor jedoch im Konkurrenzkampf mit dem russischen Nationalspieler Matwei Safonow seinen Platz. Zudem wirkte sich eine Verletzung kurz vor der Weltmeisterschaft negativ auf seine Form aus.

Juventus will sich nicht nur auf die Torhüterposition beschränken. Der Klub arbeitet auch an einer Verstärkung des Angriffs. Laut Informationen der La Gazzetta dello Sport hat sich Manchester-United-Stürmer Joshua Zirkzee bereit erklärt, nach Italien zurückzukehren. Es wird erwartet, dass der niederländische Angreifer auf Leihbasis zu Juventus wechselt, da er in der Premier League nicht Fuß fassen konnte.

Da sich die entscheidende Phase der Saison nähert, versucht die Juventus-Führung, den Kader mit Qualitätsspielern zu ergänzen. Sollte der Transfer von Lucas Chevalier zustande kommen, könnte dies die defensive Stabilität des Teams für die kommenden Jahre sichern. Die Verhandlungen laufen derzeit und eine endgültige Entscheidung wird in den nächsten Wochen fallen.