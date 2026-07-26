Werben um Julian Brandt: Leeds United und Ajax wollen den ablösefreien Spieler verpflichten

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und frühere Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, Julian Brandt, wird seine Karriere voraussichtlich in England oder den Niederlanden fortsetzen. Der 30-jährige Profi, der derzeit ablösefrei auf dem Markt ist, hat einen harten Wettstreit zwischen Leeds United und Ajax ausgelöst. Wie Sky Sports berichtet, hat der englische Verein seine Bemühungen intensiviert, den erfahrenen Spielmacher zu verpflichten, berichtet Goal.com .

Nach dem Auslaufen seines Vertrags beim Bundesliga-Giganten wurde Julian Brandt zu einer der attraktivsten Optionen auf dem Transfermarkt. Obwohl seine Zeit in Dortmund erfolgreich verlief, beschlossen die Parteien, getrennte Wege zu gehen. Nun muss der Spieler eine endgültige Entscheidung über seine nächste Station treffen. Auch wenn ein Verein mit europäischer Erfahrung wie Ajax Interesse zeigt, tendiert der Spieler selbst eher zum englischen Fußball.

Konkretes Angebot von Leeds United

Die Vereinsführung von Leeds United hat Julian Brandt einen Dreijahresvertrag vorgelegt. Nach Angaben des Journalisten Luca Bendoni besuchten der Vater und Berater des Spielers, Jürgen Brandt, Anfang des Monats das Trainingsgelände des Klubs in Thorp Arch. Sie machten sich persönlich mit der Infrastruktur und den Zukunftsprojekten des Vereins vertraut, was zeigt, wie ernst es den Engländern mit diesem Transfer ist.

Bekanntlich wechselte Julian Brandt 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund. In der vergangenen Saison absolvierte er 41 Pflichtspiele, erzielte dabei 11 Tore und gab 4 Vorlagen. Zudem stand er im Champions-League-Finale 2024 gegen Real Madrid auf dem Platz. Seine internationale Erfahrung gilt als enorm wichtig für die Verstärkung des Kaders von Leeds.

Die Ajax-Option und der Rekord des Spielers

Auch Ajax Amsterdam lässt nicht locker im Werben um Brandt. Der niederländische Traditionsverein bietet dem Spieler europäisches Ansehen und eine Spielphilosophie, die zu seinen technischen Fähigkeiten passt. Dennoch wird berichtet, dass Brandt es vorzieht, sich in dieser Phase seiner Karriere in der englischen Liga zu beweisen.

Julian Brandt gilt als einer der talentiertesten Spieler in der Geschichte der Bundesliga. Mit 21 Jahren war er der jüngste Spieler, der 100 Partien im deutschen Oberhaus absolvierte. Zudem ist er der drittjüngste Spieler der Bundesliga-Historie, der die Marke von 300 Einsätzen knackte. Solche Konstanz und Klasse bereichern zweifellos das Offensivspiel jedes Teams.

Laut Goal.com setzt Leeds United alles daran, das Rennen um diesen Transfer zu gewinnen. Einen Spieler dieses Kalibers ablösefreies zu verpflichten, wäre für den Verein sowohl in finanzieller als auch in sportlicher Hinsicht ein riesiger Erfolg. Brandts Entscheidung wird in den kommenden Tagen offiziell erwartet.