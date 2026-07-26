Real Madrid kurz vor Abschluss des Transfers von Manchester-City-Star Rodri

Real Madrid steht kurz vor einem weiteren spektakulären Coup auf dem Transfermarkt. Nach Informationen der spanischen Sportzeitung Sport könnte der Mittelfeldspieler von Manchester City und der spanischen Nationalmannschaft, Rodri, bald ein Mitglied der „Königlichen“ werden. Da der Madrider Spitzenklub nun schon die zweite Saison in Folge ohne große Trophäen geblieben ist, hat er diesen Transfer im Rahmen einer radikalen Kaderreform zur Priorität erklärt, berichtet Goal.com. berichtet .

Rodri stand schon lange auf dem Zettel der Madrider Scouts, doch seine erfolgreichen Leistungen bei der Weltmeisterschaft und seine konstante Form veranlassten Florentino Pérez zu entschlossenem Handeln. Die Verhandlungen befinden sich derzeit in der Endphase, und nur die Unterschriften beider Parteien fehlen noch zur offiziellen Besiegelung des Deals. Der Wunsch des Spielers selbst, in seine Heimat zurückzukehren und seine Karriere in Madrid fortzusetzen, erhöht die Wahrscheinlichkeit des Transfers zusätzlich.

Strategische Wahl und interne Einigung

Interessanterweise hat Rodris Transfer für Florentino Pérez auch eine etwas unangenehme Situation geschaffen. Der Spieler war vor einigen Jahren von Enrique Riquelme, dem Konkurrenten von Pérez bei den Präsidentschaftswahlen, als zentrales Wahlversprechen präsentiert worden. Nichtsdestotrotz überwogen Rodris Können und sein möglicher Nutzen für das Team alle persönlichen Erwägungen. In Valdebebas herrscht mittlerweile ein völliger Konsens bezüglich dieses Transfers.

Cheftrainer José Mourinho hat ebenfalls grünes Licht für diesen Transfer gegeben. Der Trainer sieht in Rodri den einzigen Kandidaten, der die Rolle des „Deep-Lying Playmakers“, die dem Team in den letzten Jahren gefehlt hat, perfekt ausfüllen kann. Seine Spielübersicht und die Fähigkeit, das Spieltempo zu kontrollieren, sollen den Spielstil von Real Madrid komplett verändern.

Die entscheidende Verhandlungsphase

Die kommende Woche wird für Real Madrid von entscheidender Bedeutung sein. Die Vereinsführung will zwei strategisch wichtige Transfers abschließen, darunter die Einigung bezüglich Rodri. Obwohl sein aktueller Vertrag bei Manchester City noch bis 2027 läuft, hat der Madrider Klub ein finanzielles Angebot vorbereitet, das die Engländer zufriedenstellen wird.

Dieser Transfer wird nicht nur den Kader von Real Madrid verstärken, sondern könnte auch das Kräfteverhältnis im europäischen Fussball insgesamt verändern. Der Abgang eines defensiven Mittelfeldspielers wie Rodri wird für Manchester City unter Pep Guardiola gewiss ein schwerer Verlust sein. Im Gegenzug will der Madrider Klub durch diesen Einkauf seinen Hegemoniestatus wiederherstellen.