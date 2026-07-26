Real Madrid kurz vor Abschluss des Transfers von Manchester-City-Star Rodri

·29·Sport
Real Madrid kurz vor Abschluss des Transfers von Manchester-City-Star Rodri

Real Madrid steht kurz vor einem weiteren spektakulären Coup auf dem Transfermarkt. Nach Informationen der spanischen Sportzeitung Sport könnte der Mittelfeldspieler von Manchester City und der spanischen Nationalmannschaft, Rodri, bald ein Mitglied der „Königlichen“ werden. Da der Madrider Spitzenklub nun schon die zweite Saison in Folge ohne große Trophäen geblieben ist, hat er diesen Transfer im Rahmen einer radikalen Kaderreform zur Priorität erklärt, berichtet Goal.com. berichtet .

Rodri stand schon lange auf dem Zettel der Madrider Scouts, doch seine erfolgreichen Leistungen bei der Weltmeisterschaft und seine konstante Form veranlassten Florentino Pérez zu entschlossenem Handeln. Die Verhandlungen befinden sich derzeit in der Endphase, und nur die Unterschriften beider Parteien fehlen noch zur offiziellen Besiegelung des Deals. Der Wunsch des Spielers selbst, in seine Heimat zurückzukehren und seine Karriere in Madrid fortzusetzen, erhöht die Wahrscheinlichkeit des Transfers zusätzlich.

Strategische Wahl und interne Einigung

Interessanterweise hat Rodris Transfer für Florentino Pérez auch eine etwas unangenehme Situation geschaffen. Der Spieler war vor einigen Jahren von Enrique Riquelme, dem Konkurrenten von Pérez bei den Präsidentschaftswahlen, als zentrales Wahlversprechen präsentiert worden. Nichtsdestotrotz überwogen Rodris Können und sein möglicher Nutzen für das Team alle persönlichen Erwägungen. In Valdebebas herrscht mittlerweile ein völliger Konsens bezüglich dieses Transfers.

Cheftrainer José Mourinho hat ebenfalls grünes Licht für diesen Transfer gegeben. Der Trainer sieht in Rodri den einzigen Kandidaten, der die Rolle des „Deep-Lying Playmakers“, die dem Team in den letzten Jahren gefehlt hat, perfekt ausfüllen kann. Seine Spielübersicht und die Fähigkeit, das Spieltempo zu kontrollieren, sollen den Spielstil von Real Madrid komplett verändern.

Die entscheidende Verhandlungsphase

Die kommende Woche wird für Real Madrid von entscheidender Bedeutung sein. Die Vereinsführung will zwei strategisch wichtige Transfers abschließen, darunter die Einigung bezüglich Rodri. Obwohl sein aktueller Vertrag bei Manchester City noch bis 2027 läuft, hat der Madrider Klub ein finanzielles Angebot vorbereitet, das die Engländer zufriedenstellen wird.

Dieser Transfer wird nicht nur den Kader von Real Madrid verstärken, sondern könnte auch das Kräfteverhältnis im europäischen Fussball insgesamt verändern. Der Abgang eines defensiven Mittelfeldspielers wie Rodri wird für Manchester City unter Pep Guardiola gewiss ein schwerer Verlust sein. Im Gegenzug will der Madrider Klub durch diesen Einkauf seinen Hegemoniestatus wiederherstellen.

Real MadridManchester CityRodriTransferFussball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Juventus sucht Torhüter: Turins Hauptziel ist PSG-KeeperJuventus sucht Torhüter: Turins Hauptziel ist PSG-KeeperHeute, 02:35WM-Entdeckung Vozinha wechselt zum chilenischen GigantenWM-Entdeckung Vozinha wechselt zum chilenischen GigantenHeute, 01:37Werben um Julian Brandt: Leeds United und Ajax wollen den ablösefreien Spieler verpflichtenWerben um Julian Brandt: Leeds United und Ajax wollen den ablösefreien Spieler verpflichtenHeute, 01:17Jürgen Klopp stellt Deutschland Bedingungen: Was er in seinem harten Ultimatum sagteJürgen Klopp stellt Deutschland Bedingungen: Was er in seinem harten Ultimatum sagteHeute, 01:12$100.000 für Temirov: Die Bonus-Gewinner von Abu Dhabi wurden bekannt gegeben$100.000 für Temirov: Die Bonus-Gewinner von Abu Dhabi wurden bekannt gegebenHeute, 00:54Shohjahon Ergashev hielt sein Versprechen: Eine Runde reichte gegen Urvanov (Video)Shohjahon Ergashev hielt sein Versprechen: Eine Runde reichte gegen Urvanov (Video)Heute, 00:37
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt