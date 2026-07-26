Während sich in der Welt der Cybersicherheit über Jahrzehnte hinweg viele Hacker in die Geschichte eingeschrieben haben, hat keiner davon so viel öffentliche Aufmerksamkeit erregt wie Phineas Fisher. Selbst ein Jahrzehnt nach ihrem spektakulärsten Angriff bleibt Phineas einer der flüchtigsten, effektivsten und berühmtesten Hacker. Sie sind nicht nur als cyberkrimineller Systembrecher bekannt, sondern als Hacktivist mit politischen und sozialen Zielen. Das berichtet Techcrunch.com, berichtet .

Der Name Phineas Fisher tauchte erstmals 2014 nach einem Angriff auf die Gamma Group auf, den Entwickler der Spyware FinFisher. Der Hacker leitete sein Pseudonym direkt vom Produkt dieses Unternehmens ab. Damals veröffentlichte er gestohlene Daten, darunter Spyware, Produkthandbücher und Preislisten. Obwohl die Gamma Group damals ihren Betrieb fortsetzte, war dieser Vorfall der Auftakt zu großen Veränderungen in der Cyberwelt.

Die Krise von Hacking Team

Ein Jahr später schlug Phineas bei einem noch größeren Ziel zu: dem italienischen Unternehmen Hacking Team. Dieses Startup war eine der ersten Organisationen, die Regierungs-Spyware zu einem globalen Geschäft machten. Der Hacker stahl über 400 GB Daten von den Servern des Unternehmens, darunter Quellcodes, Zehntausende interne E-Mails und vertrauliche Verträge.

Diese durchgesickerten Daten ermöglichten es Journalisten, politische Skandale in Ländern wie Ecuador, Mexiko und Panama aufzudecken. Für Hacking Team war der Angriff verheerend: Jahre später musste Firmenchef David Vincenzetti sein Unternehmen für symbolische 1 Euro verkaufen. Dieses Ereignis war eine ernsthafte Warnung für andere Unternehmen auf dem Spyware-Markt, einschließlich Giganten wie der israelischen NSO Group.

Phineas Fisher beschränkte sich nicht nur auf Technologieunternehmen. Sie führten auch erfolgreiche Angriffe auf die katalanische Polizeigewerkschaft (Mossos d’Esquadra) und die Systeme der türkischen Regierungspartei durch. Die Hackeroperation in der Türkei wurde zur Unterstützung der autonomen Region Rojava im Norden Syriens durchgeführt. Der Hacker veröffentlichte sogar ein 39-minütiges Video-Tutorial, in dem er seine Angriffsmethoden detailliert darlegte.

Hacktivismus und Angriffe auf Finanzsysteme

Die letzte bekannte große Operation des Hackers zielte auf eine Filiale der Cayman National Bank auf der Isle of Man ab. Der Vorfall ereignete sich 2016, und er berichtete erst drei Jahre später darüber. In einem seiner Interviews betonte Phineas, dass er Geld auf illegalem Wege beschneidet und diese Mittel in Form von Bitcoin für wohltätige Zwecke, einschließlich der Region Rojava, spendet.

Aufdeckung illegaler Aktivitäten von Unternehmen;

Versuch der Wiederherstellung politischer und sozialer Gerechtigkeit;

Einrichtung eines speziellen Preisfonds zur Förderung anderer Hacktivisten.

Die Identität von Phineas Fisher bleibt ein Geheimnis. Während einige Cybersicherheitsforscher ihn als Anarchisten bezeichnen, vergleichen ihn andere mit einem modernen Robin Hood. Wie dem auch sei, ihr Kampf gegen große Spyware-Konzerne hat in der Technologiewelt bleibende Spuren hinterlassen. Heute wird er nicht nur als Hacker, sondern als Symbol des Cyber-Widerstands angesehen.