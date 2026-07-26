Intel verzeichnet Rekordwachstum seit 15 Jahren: Bedenken hinter dem Erfolg

Der Halbleitergigant Intel Corporation hat unerwartete Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 25 Prozent und übertraf 16 Milliarden Dollar. Dies ist die höchste Wachstumsrate seit 2011 und sorgte in der Technologiewelt für großes Aufsehen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com lag der Nettogewinn des Unternehmens pro Aktie bei 0,42 Dollar, was doppelt so hoch ist wie von Analysten vorhergesagt. Trotz eines so positiven Berichts bleiben Investoren jedoch skeptisch bezüglich der Zukunft des Unternehmens. Infolgedessen stiegen die Intel-Aktien nach dem Bericht zunächst an, begannen dann jedoch stark zu fallen und verloren im Laufe des Monats Juli 28 Prozent ihres Gesamtwerts.

Der Haupttreiber für den Erfolg des Unternehmens waren Technologien für AI und Data Center. Der Umsatz dieser Sparte stieg um 59 Prozent auf über 6 Milliarden Dollar. Zudem wuchs das CPU-Geschäft für PCs um 13 Prozent und der Bereich der Auftragsfertigung von Chips (Foundry) um 31 Prozent.

AI und Produktionskapazitäten

Das Intel-Management gab zum ersten Mal seit vielen Jahren bekannt, dass es im Rechenzentren-Segment zu Produktengpässen kommt, was bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Infolge des von Lip-Bu Tan umgesetzten Kostensenkungsprogramms und der Markterholung erholte sich die Bruttomarge des Unternehmens von 3 Prozent im Vorjahr auf 42 Prozent.

Das Unternehmen gibt auch für das nächste Quartal optimistische Prognosen ab. Im dritten Quartal wird ein Umsatz von rund 16 bis 17 Milliarden Dollar erwartet, was deutlich über den Markterwartungen liegt. Intel gab zudem den Abschluss von 10 großen, langfristigen Verträgen bekannt, was auf eine Stabilisierung der Lieferkette hinweist.

Was bereitet Investoren Sorgen?

Die Hauptskepsis der Marktteilnehmer betrifft Intels Fähigkeit, Großkunden für die Chip-Produktion auf Basis modernster technologischer Prozesse zu gewinnen. Derzeit ist Fortinet der einzige öffentlich bekannte Großkunden für die Auftragsfertigung, nutzt jedoch eher ältere als die fortschrittlichsten Technologien.

Darüber hinaus wurde gewarnt, dass der Verkauf von CPUs für PCs im dritten Quartal aufgrund von Engpässen bei RAM-Modulen ins Stocken geraten könnte. Experten zufolge hängt die Zukunft der Intel-Aktien nicht von den aktuellen Gewinnen ab, sondern davon, ob das Unternehmen im Foundry-Bereich mit Giganten wie NVIDIA oder Apple konkurrieren kann.