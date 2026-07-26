Lockheed Martin stellt 500-Millionen-Dollar-Kreditgarantie für ULA bereit

Der US-Verteidigungs- und Luftfahrtriese Lockheed Martin hat eine Kreditlinie von bis zu 500 Millionen USD zur Unterstützung seines Gemeinschaftsunternehmens United Launch Alliance (ULA) abgesichert. Diese Finanzhilfe soll die wirtschaftlichen Schwierigkeiten abfedern, die durch die Aussetzung der Vulcan Centaur-Raketenstarts entstanden sind. Dieser Schritt ist für einen der führenden Akteure der Raumfahrtindustrie in der aktuellen schwierigen Phase von entscheidender Bedeutung. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Laut einem Bericht der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC beläuft sich die von Lockheed Martin bereitgestellte Höchstgarantie auf eine halbe Milliarde Dollar. Zur Einordnung: ULA ist ein Joint Venture, das zu gleichen Teilen (50/50) von den Konzernen Lockheed Martin und Boeing gegründet wurde. Dem Bericht von ixbt.com zufolge hat Lockheed diese Verpflichtung im zweiten Quartal 2026 formalisiert, wobei ihr anfänglicher Wert auf 64 Millionen Dollar geschätzt wurde.

Hauptursache für die finanzielle Anspannung sind technische Störungen, die bei den letzten Flügen der Vulcan Centaur-Rakete beobachtet wurden. Während der USSF-87-Mission im Februar brachte die Rakete zwar die Nutzlast der US Space Force erfolgreich in den Orbit, jedoch wurde eine Anomalie an einem der Feststoffbooster festgestellt. Daraufhin wurden alle weiteren Flüge als Sicherheitsvorkehrung vorübergehend ausgesetzt.

Technische Probleme und Untersuchungsprozess

Derzeit führen Spezialisten von ULA und dem Triebwerkshersteller Northrop Grumman eine gründliche Untersuchung durch, um die Ursachen der Fehlfunktion zu ermitteln. Bemerkenswert ist, dass ein ähnliches Problem bereits im Oktober 2024 beim zweiten Testflug der Vulcan-Rakete beobachtet worden war. Dies hat die Wahrscheinlichkeit eines systemischen Fehlers erhöht und der finanziellen Stabilität des Projekts einen Dämpfer verpasst.

Obwohl die ULA-Führung die Kreditaufnahme mit Unterstützung von Lockheed Martin bestätigte, gab sie nicht alle Details der Vereinbarung bekannt. Die Pläne des Unternehmens für 2026 waren äußerst ambitioniert: Man hatte sich zum Ziel gesetzt, die Vulcan-Rakete im Laufe des Jahres bis zu 18 Mal zu starten und die Startfrequenz drastisch zu erhöhen. Seit der USSF-87-Mission wurde jedoch kein einziger Start mehr durchgeführt.

Vertreter von Northrop Grumman erklärten, dass die Booster-Komponenten überarbeitet wurden und sich bei Bodentests bewährt haben. Dennoch wird die Auslieferung neuer und verbesserter Triebwerke erst gegen Jahresende erwartet. Dies zeigt, dass der Zeitpunkt für die Rückkehr der Vulcan-Raketen in den regulären Flugbetrieb weiterhin ungewiss bleibt.

Diese Situation könnte sich auch auf den Wettbewerb auf dem globalen Raumfahrtmarkt auswirken. Die von Lockheed Martin bereitgestellten Mittel verschaffen ULA Zeit, um ihren Verpflichtungen nachzukommen und die technischen Probleme zu lösen. Für Technologiebegeisterte sind Veränderungen bei solchen globalen Projekten auch im Hinblick auf die Entwicklung von Satelliten und internationalen Kommunikationssystemen von Interesse.