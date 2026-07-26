$100.000 für Temirov: Die Bonus-Gewinner von Abu Dhabi wurden bekannt gegeben

In Abu Dhabi Ramazon Temirov hat nicht nur den ehemaligen Titelanwärter in der ersten Runde gestoppt. Der usbekische Kämpfer wurde für seinen spektakulären Knockout von der UFC-Führung besonders gewürdigt und er erhielt einen Bonus in Höhe von 100.000 Dollar. wurde zum Empfänger eines 100.000-Dollar-Bonus.

Bei der historischen Nacht in der Etihad Arena nahmen zwei usbekische Kämpfer an den Hauptkämpfen teil. Bogdan Guskov kämpfte bis zur fünften Runde gegen den ehemaligen Champion Magomed Ankalaev, während Temirov mit einem technischen Knockout gegen Steve Erceg in der ersten Runde für eine der größten Überraschungen des Abends sorgte.

Eine Runde reichte Temirov aus

Im Co-Main Event traf Ramazon Temirov auf Steve Erceg, der in der UFC-Rangliste auf Platz zehn geführt wird. Der australische Athlet war ein erfahrener Gegner, der bereits um den Meisterschaftsgürtel gekämpft hatte.

Temirov begann den Kampf jedoch von den ersten Sekunden an mit hohem Tempo. Er setzte seinen Gegner unter Druck und brachte ihn mit kraftvollen Schlägen mehrmals aus dem Gleichgewicht. Nach 4:21 Minuten in der ersten Runde brach der Ringrichter den Kampf ab und unser Landsmann wurde zum Sieger durch technischen Knockout erklärt.

Temirov überließ die Entscheidung über den ehemaligen Titelanwärter nicht den Punktrichtern – er gab seine Antwort im Oktagon bereits in der ersten Runde.

Dieses Ergebnis war der dritte Sieg des usbekischen Athleten in der UFC. Zwei davon wurden vorzeitig in der ersten Runde erzielt.

Wer erhielt den 100.000-Dollar-Bonus?

Die Turnierveranstalter gaben nach Abschluss der Kämpfe die besten Akteure des Abends bekannt. Den vorliegenden Informationen zufolge erhält jeder Bonus-Gewinner zusätzlich zum regulären Honorar 100.000 Dollar. erhält.

Kategorie Bonus-Gewinner Kampf des Abends Rizvan Kuniev — Tyrell Fortune Performance des Abends Ramazon Temirov Performance des Abends Waldo Cortes-Acosta Pro Athlet 100.000 Dollar

Im Duell Kuniev gegen Fortune, das als „Kampf des Abends“ ausgezeichnet wurde, besiegte der russische Schwergewichtler seinen Gegner durch technischen Knockout nach 1:12 Minuten in der dritten Runde.

Waldo Cortes-Acosta zwang Thomas Petersen in der ersten Runde nach nur 1 Minute und 32 Sekunden mit einem seltenen Calf Slicer zur Aufgabe. Dies war sein fünfter Submission-Sieg in der ersten Runde in Folge in der UFC.

Warum ist Temirovs Sieg so bedeutend?

Temirovs Erfolg beschränkt sich nicht nur auf einen beeindruckenden Knockout oder einen hohen Bonus. Er besiegte einen Gegner, der in den Top Ten der UFC steht und Erfahrung in Titelkämpfen hat.

Dieser Sieg könnte ihm folgende Türen öffnen:

Aufnahme in die UFC-Rangliste im Fliegengewicht;

Ein weiterer Kampf gegen einen Top-10-Vertreter;

Näher an den Titelkampf rücken;

Verbesserung seines Vertrags und seiner Gagen in der Promotion;

Steigerung des internationalen Ansehens des usbekischen MMA.

Die Rangliste überträgt den Platz des Gegners nicht automatisch auf den Sieger. Dennoch ist der Stopp eines Top-10-Kämpfers in der ersten Runde ein Ergebnis, das das UFC-Ranglistenkomitee nicht ignorieren wird.

Guskov erhielt keinen Bonus, kämpfte aber bis zur letzten Runde

Im Hauptkampf des Turniers trat Bogdan Guskov gegen den Nummer-1-Herausforderer Magomed Ankalaev an. Obwohl der usbekische Vertreter den Kampf kurzfristig annahm, hielt er bis zur fünften Runde durch.

Ankalaev gewann durch technischen Knockout nach einer Schlagserie bei 2:41 Minuten in der letzten Runde. Guskov gehörte nicht zu den Bonus-Gewinnern, sammelte aber wertvolle Erfahrung in seinem ersten Fünf-Runden-Hauptkampf gegen einen ehemaligen Champion.

Der wahre Kampf für Temirov beginnt jetzt

Der Sieg in Abu Dhabi machte Ramazon Temirov zu einem der meistdiskutierten Kämpfer der Division. Ein technischer Knockout in der ersten Runde, ein Top-10-Gegner und ein 100.000-Dollar-Bonus – alles an einem Abend.

Dies ist jedoch noch kein Ticket für den Titelkampf. Temirov muss dieses Niveau auch im nächsten Kampf gegen einen hochkarätigen Gegner halten. In Abu Dhabi hat er nicht angeklopft – er hat die Tür eingetreten. Jetzt bleibt abzuwarten, in welchen Raum ihn die UFC lässt.

Glauben Sie, dass Ramazon Temirov im nächsten Kampf einen Top-5-Gegner bekommen sollte? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie die Nachricht über den 100.000-Dollar-Bonus mit MMA-Fans auf Telegram.