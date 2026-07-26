Zwischen den beiden großen Hollywood-Giganten Warner Bros. Discovery (WBD) und Amazon ist ein schwerwiegender Rechtsstreit entbrannt. Warner Bros. hat Klage gegen Amazon eingereicht und wirft dem Unternehmen vor, hochrangige Führungskräfte illegal abgeworben zu haben. Dieser Fall verdeutlicht, wie hart der Wettbewerb in der Filmindustrie und auf dem Markt für Streaming-Dienste geworden ist. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Dem Bericht von Deadline zufolge beschuldigt die Klageschrift von Warner Bros. Discovery Amazon des Vertragsbruchs, des unlauteren Wettbewerbs und des „Abwerbens“ von Mitarbeitern. Im Zentrum des Konflikts steht Pia Barlow, die ehemalige Marketingleiterin von HBO Max. Sie war kürzlich zum Team von Amazon MGM Studios gestoßen, jedoch behauptet WBD, dass ihr aktueller Vertrag nach wie vor gültig sei.

Vertragslaufzeiten und rechtliche Konflikte

Vertreter von Warner Bros. erklärten, dass der Arbeitsvertrag mit Pia Barlow bis zum 31. Oktober 2027 hätte gültig sein müssen. In der Klage wird behauptet, Amazon missachte die Gesetze des Bundesstaates Kalifornien und ermutige Mitarbeiter, bestehende Vereinbarungen zu verletzen. Zudem soll Amazon versprochen haben, jegliche rechtliche Konsequenzen und Geldstrafen für die wechselnden Mitarbeiter zu übernehmen.

Darüber hinaus führte Warner Bros. einen weiteren Fall im Zusammenhang mit einer hochrangigen Mitarbeiterin, Francesca Orsi, an. Berichten zufolge versuchte Amazon auch sie abzuwerben, doch Frau Orsi entschied sich letztlich, bei WBD zu bleiben. Ihr Vertrag war ebenfalls bis Dezember 2027 angesetzt.

Auswirkungen auf die Branche

Es wird erwartet, dass dieser Rechtsstreit langjährige Debatten über das Arbeitsrecht im US-Bundesstaat Kalifornien neu entfacht. Der Grund dafür ist, dass kalifornische Gesetze zwar häufig die Mobilität von Arbeitnehmern unterstützen, befristete Arbeitsverträge (term employment agreements) jedoch einen besonderen rechtlichen Status besitzen. Sollte Warner Bros. gewinnen, wäre dies eine Warnung für andere große Technologie- und Medienunternehmen.

Bislang haben es die Vertreter von Amazon MGM Studios abgelehnt, sich offiziell zu diesen Vorwürfen zu äußern. Es ist erwähnenswert, dass Warner Bros. Discovery die Verhandlungen über die Übernahme von Paramount vorübergehend ausgesetzt hat und sich stark auf den Schutz seiner internen Ressourcen konzentriert. Dieser Kampf zwischen Plattformen wie HBO und Amazon Prime Video, die auch usbekischen Nutzern bekannt sind, könnte die Qualität von Inhalten und den Personalaustausch in Zukunft maßgeblich beeinflussen.