Nutzer Überprüfte GeForce RTX 5090 Stromanschluss Regelmäßig, Doch Er Schmolz Dennoch

Im Reddit-Forum erschien ein Bericht über ein weiteres Problem mit dem 16-Pin-Stromanschluss der GeForce RTX 5090 Grafikkarte. Der Benutzer KusKundale meldete, dass er während der geplanten Computerwartung Anzeichen eines schmelzenden Anschlusses festgestellt habe. Laut Ixbt.com berichtet .

Laut dem Systembesitzer überwachte er den Zustand seines Geräts regelmäßig: Alle drei Monate trennte und verband er das Stromkabel der Grafikkarte neu und überprüfte zudem monatlich die Festigkeit der Verbindung und reinigte das Gehäuse von Staub. Dennoch bemerkte er bei der nächsten Inspektion Anzeichen von Schwärzung und Überhitzung sowohl am Stromkabel als auch am Anschluss der Grafikkarte selbst.

Im System wurde ein originales Corsair Type 4 Kabel mit 12VHPWR-Anschluss verwendet. Bemerkenswert ist, dass die Grafikkarte vertikal installiert war, sodass eine übermäßige Kabelbiegung, die als eine der Hauptursachen für solche Vorfälle gilt, in diesem Fall ausgeschlossen ist.

Experten vermuten, dass das Problem durch Kontaktverschleiß aufgrund des regelmäßigen Trennens und Wiederanschließens des Steckers verursacht worden sein könnte. Aufgrund der Konstruktionsmerkmale führt schon eine geringfügige Beschädigung der Kontaktpads zu einem erhöhten elektrischen Widerstand, was im Laufe der Zeit zu lokaler Überhitzung führt.

Die Situation ist noch nicht kritisch – die Grafikkarte ist weiterhin funktionsfähig, aber der Benutzer sucht in der Community nach Ratschlägen für die nächsten Schritte. Dieses Problem mit der NVIDIA RTX-Serie bleibt unter den Nutzern weiterhin relevant.