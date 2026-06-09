Landspace startet Zhuque-2E Y6 Methanrakete erfolgreich

Das chinesische Unternehmen Landspace hat am 9. Juni um 08:23 Uhr Pekinger Zeit vom Dongfeng-Weltraumbahnhof die aktualisierte Version der Trägerrakete Zhuque-2E Y6 erfolgreich gestartet. Im Rahmen dieser Mission wurden die Satelliten Spacesail DTC 01 und CMCC-02 erfolgreich in die vorgesehene Umlaufbahn gebracht. Laut Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben des Unternehmens verliefen alle Flugphasen planmäßig, und die Mission wurde mit vollem Erfolg abgeschlossen. Dies war der historische achte Flug der Zhuque-2-Rakete, die mit Methan- und Sauerstofftreibstoff betrieben wird. Dieses Programm gilt als eines der wichtigsten Projekte der privaten chinesischen Raumfahrt.

Vertreter von Landspace betonten, dass diese Mission in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung der chinesischen Satelliteninternet-Infrastruktur steht. Der Start ist Teil der Umsetzung des nationalen Satelliteninternetprojekts, das darauf abzielt, die Kommunikationskonstellation zu erweitern und erschwingliche Dienste für Nutzer zu schaffen.