WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 und Apple Intelligence-Neuheiten

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WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 und Apple Intelligence-Neuheiten

Die WWDC 2026-Konferenz startete im Apple Park, dem Hauptsitz von Apple. Die Veranstaltung wird durch große Veränderungen in Siri AI, iOS 27 und den Apple Intelligence-Systemen in Erinnerung bleiben. Außerdem ist dies Tim Cooks letzte WWDC als CEO, da er angekündigt hat, seine Position am 1. September an John Ternus zu übergeben. Apple setzt alle Hebel in Bewegung, um seine Position im KI-Wettlauf zurückzugewinnen. Techcrunch.com berichtet .

Der Schwerpunkt der Präsentation lag auf den Updates für den Siri-Sprachassistenten. Der neue Siri, der auf der Google Gemini-Technologie basiert, wird nun intelligenter, gesprächiger und mit visueller Intelligenz integriert sein. Apple-Vertreter betonten, dass Siri nicht nur innerhalb des Systems, sondern auch als eigenständige App funktionieren wird. Gleichzeitig legte das Unternehmen besonderen Wert auf den Datenschutz und erklärte, dass Benutzerdaten ausschließlich zur Erfüllung von Anfragen verwendet werden und von externen Experten geprüft werden können.

In der Beta-Version von iOS 27 für Entwickler wurden interessante Entdeckungen gemacht. Das Vorhandensein von Codes wie „foldState“ und „angleDegrees“ in den Systemdateien deutet darauf hin, dass an dem lange erwarteten faltbaren iPhone-Gerät gearbeitet wird. Obwohl es keine offizielle Ankündigung gab, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Gerät in diesem neuen Format bei der Veranstaltung im September vorgestellt wird.

Im Rahmen von Apple Intelligence wurden Funktionen zur Verwaltung von Tabs in Safari, zur Aktualisierung von Passwörtern mit einem Fingertipp und zum Verständnis des kontextübergreifenden App-Kontexts hinzugefügt. Die Messages-App schlägt nun mit Hilfe von KI Antwortoptionen vor, während die Phone-App während Anrufen relevante Informationen aus Mail und anderen Anwendungen anzeigen kann. Im Bereich Design wurde der Liquid Glass-Stil des Vorjahres leicht verfeinert, sodass Benutzer Elemente nach ihren Wünschen anpassen können.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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