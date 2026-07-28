Warum App-Store-Apps im Zeitalter der KI wieder an Beliebtheit gewinnen

Trotz der Debatten, dass KI-Agenten die Nutzung von Onlinedienste erleichtern, hat sich der App-Markt im App Store und bei Google Play belebt, und die Zahl neuer kreativer sowie innovativer Projekte ist rasant gestiegen. Laut ixbt.com stieg die weltweite Veröffentlichung neuer Apps im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 60 Prozent, im iOS Store von Apple allein sogar um 80 Prozent. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der breite Einsatz von KI-Werkzeugen im Programmierprozess hat es ermöglicht, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Obwohl diese Situation Bedenken aufwirkt, dass sie den App Store mit qualitativ minderwertigeren Inhalten überschwemmen könnte, gewinnen auch interessante versteckte Juwelen an Nachfrage, die die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich ziehen und im Hintergrund KI-Technologien nutzen.

Eine neue Methode zum Speichern von Social-Media-Inhalten

Eines der Hauptprobleme modernster Nutzer ist das Speichern interessanter Links aus sozialen Netzwerken und das anschließende Vergessen. Die vom Londoner Studio The Feel Good Project entwickelte App Albo (früher Sortd) zielt genau darauf ab, dieses Problem zu lösen und Nutzern, die vom Doomscrolling müde sind, Inspiration zu bieten.

Es reicht aus, Links von TikTok, Instagram Reel, YouTube-Videos sowie Pinterest, X, LinkedIn, Threads, Reddit und Facebook in diese App zu teilen. Die App ruft automatisch die Beitragsdetails ab, kategorisiert sie und speichert sie. Wichtig ist, dass die Daten selbst dann in Albo erhalten bleiben, wenn der Autor den Originalbeitrag oder das Video löscht.

Funktionen und Nutzungsbedingungen

Der Albo-Dienst beschränkt sich nicht nur auf Links, sondern ermöglicht auch das Hinzufügen von Screenshots zur App. Dies erleichtert die übersichtliche Aufbewahrung von Reiseideen, Rezepten, Lesebüchern oder sehenswerten Filmen. Sammlungen können auch mit Freunden geteilt werden.

Die Nutzung der App ist völlig kostenlos, wobei erweiterte Funktionen auf Abonnementbasis angeboten werden. Experten stellen fest, dass der anfängliche Registrierungsprozess recht aktiv eine Testphase anbietet, aber solche praktischen Apps beweisen, dass der Bedarf an qualitativ hochwertiger Software auch im KI-Zeitalter hoch ist.