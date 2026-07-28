Oppo Find X9 Ultra Flaggschiff erreicht DxOMark Top Drei

In einer Zeit, in der sich der Markt für mobile Technologien rasant entwickelt, verschärft sich der Wettbewerb zwischen Smartphones mit führenden Kamerafunktionen weiter. Laut ixbt.com haben Experten des renommierten DxOMark-Labors die Kamera des Flaggschiff-Smartphones Oppo Find X9 Ultra getestet und dessen Platz in der globalen Rangliste bekannt gegeben. Das neue Gerät erzielte Testergebnissen zufolge 170 Punkte und sicherte sich einen Platz unter den drei besten Kameraphones weltweit. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Dieses hervorragende Ergebnis zeigt, dass das Smartphone bei mobilen Fototechnologien der neuesten Generation führend ist. Das Gerät zeichnet sich durch die enge Zusammenarbeit mit dem renommierten Unternehmen Hasselblad bei der Entwicklung des Kameramoduls aus. Auf der Rückseite befinden sich vier fortschrittliche Module – zwei 200 MP und zwei 50 MP Sensoren –, die in nahezu allen Alltagsszenarien qualitativ hochwertige Aufnahmen liefern.

Platzierungen im DxOMark-Ranking und Wettbewerb

Den Laborergebnissen zufolge übernahm das Huawei Pura 80 Ultra mit 175 Punkten die Führung, während das Vivo X300 Pro mit 171 Punkten den zweiten Platz belegte. Das drittplatzierte Oppo Find X9 Ultra schaffte es, wichtige Konkurrenten wie das iPhone 17 Pro (168 Punkte, Platz 5), das Xiaomi 17 Ultra (166 Punkte, Platz 9) und das Samsung Galaxy S26 Ultra (157 Punkte, Platz 24) hinter sich zu lassen.

Experten betonen, dass sich das Smartphone durch eine natürliche Farbwiedergabe bei guten Lichtverhältnissen, geringes Rauschen und eine exzellente Detailverarbeitung auszeichnet. Zudem wurde der Porträtmodus des Geräts als einer der besten unter modernen Mobilgeräten eingestuft.

Schwächen und Kamerafunktionen

Während der Tests wurden jedoch auch einige technische Mängel festgestellt. Der Hauptkritikpunkt der Experten richtete sich gegen die feste Blende der Hauptkamera. Bei Gruppenaufnahmen von Personen können beispielsweise einige Objekte außerhalb des Schärfebereichs bleiben. Obwohl KI-Algorithmen versuchen, dies zu korrigieren, lassen sie das Bild in einigen Fällen etwas unnatürlich wirken.

Probleme wurden auch bei Aufnahmen vor hellen Lichtquellen und in nächtlicher Umgebung beobachtet:

Vor einem hellen Lichthintergrund arbeitet das Rauschunterdrückungssystem nicht immer effektiv, und digitales Rauschen wird wahrnehmbar.

Selbst bei schwachem Licht tritt Rauschen auf, und der automatische Weißabgleich macht Fehler bei der Arbeit mit künstlicher Beleuchtung.

Obwohl beide Teleobjektive bei 70 mm und 230 mm Brennweite eine hohe Auflösung bieten, fällt die Detailqualität bei der mittleren Brennweite von etwa 135 mm leicht hinter die Konkurrenz zurück.

Insgesamt hat das 170-Punkte-Ergebnis die Marktposition des Oppo Find X9 Ultra trotz der vorhandenen Mängel gefestigt. Dieses Modell hat praktisch bestätigt, dass es neben den Marken Huawei und Vivo zu den Hauptakteuren im Segment der mobilen Fotografie gehört.