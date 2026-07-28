Newegg kündigt massiven Rabatt auf den Ryzen 9 9900X Prozessor an

Wie die bekannte Publikation ixbt.com berichtet, hat der große Online-Händler Newegg eine neue Aktion mit äußerst attraktiven Bedingungen für Käufer gestartet. Demnach wurde der Preis des modernen AMD Ryzen 9 9900X Prozessors drastisch auf nur noch 273 US-Dollar gesenkt. Dies bietet eine großartige Gelegenheit für Nutzer, die den Kauf dieses Hochleistungsgeräts planen, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Es wird bekannt gegeben, dass der Aktionspreis glatte 130 US-Dollar günstiger als zuvor ist. Prozenual ausgedrückt beträgt der Rabatt 32 Prozent. Ein so signifikanter Preisnachlass ist Technikbegeisterten und PC-Selbstbauern nicht entgangen, da solche Angebote für Prozessoren dieser Leistungsklasse nur selten vorkommen.

Zugabe und technische Möglichkeiten

Einer der attraktivsten Aspekte der Aktion ist, dass Käufer nicht nur einen Rabatt erhalten. Den Bedingungen des Unternehmens zufolge wird jedem Kauf zusätzlich ein kostenloses Cooler Master Elite Liquid 240 Wasserkühlungssystem beigelegt. Der Marktwert dieses Kühlsystems allein liegt bei etwa 80 US-Dollar, was den Wert dieses Angebots weiter steigert.

Zur Erinnerung: Das Modell AMD Ryzen 9 9900X ist mit seinen technischen Merkmalen für Aufgaben ausgelegt, die eine hohe Leistung erfordern. Dieser 12-Kern-Prozessor arbeitet stabil in einem Frequenzbereich von 4,4 bis 5,6 GHz. Zudem ist er mit 64 MB L3-Cache und einer TDP von 120 W ausgestattet.

Zusätzliche Vorteile für Käufer

Wie viele fortschrittliche Prozessoren auf dem Markt wird auch der Ryzen 9 9900X ab Werk ohne standardmäßiges Kühlsystem geliefert. Daher erspart das mitgelieferte kostenlose Wasserkühlungssystem den Käumern zusätzliche Kosten und ermöglicht den sofortigen Einsatz.

Die Verfügbarkeit und die Bedingungen der Aktion zeigen einmal mehr, wie stark der Wettbewerb auf dem Markt für Technologieprodukte ist. Dank solcher Angebote haben Nutzer die Möglichkeit, High-Tech-Hardware zu deutlich günstigeren Preisen zu erwerben.