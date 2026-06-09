Wechseln Tech-Unternehmen zu günstigeren KI-Modellen?

Die rasante Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) basierte lange auf einem Kernkonzept: Je größer das Modell, desto leistungsfähiger ist es und desto eher dominiert es den Markt. Doch die Branche erlebt derzeit einen Wandel dieser Perspektive. Hohe Kosten zwingen Nutzer dazu, sich auf kleinere und günstigere Modelle zu konzentrieren. Dieser wirtschaftliche Ansatz könnte die Zukunft der Branche vollständig verändern. Laut Techcrunch.com berichtet .

Laut einer Prognose von Coinbase-Mitgründer Brian Armstrong werden in den nächsten 12–18 Monaten 80 % der Aufgaben von Modellen erledigt, die 99 % günstiger sind. Nur die 20 % komplexesten Aufgaben bleiben den Flaggschiff-Modellen der neuesten Generation vorbehalten. Sollte dies eintreten, könnten große Labore wie OpenAI und Anthropic vor ihren IPOs mit ernsthaften finanziellen Verlusten konfrontiert werden, da der Hauptumsatzstrom zu günstigeren Alternativen abwandert.

Erste Tests zeigen, dass günstigere Modelle bei richtiger Konfiguration größere ersetzen können, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. So konnte der juristische KI-Dienst Harvey in Zusammenarbeit mit Fireworks AI die Kosten durch die kombinierte Nutzung der Modelle Claude Opus und GLM 5.1 um das Dreifache senken. Dabei wurden die schwersten Aufgaben dem großen Modell zugewiesen, während der Rest vom kleineren Modell bearbeitet wurde.

Wie Harvey-Mitgründer Gabe Pereyra betonte, bedeutet Qualität heute nicht mehr, für alles das leistungsstärkste Modell zu nutzen, sondern die genaueste Antwort auf dem effizientesten Weg zu erhalten. Dieser Trend verschärft den Wettbewerb nicht nur zwischen offenen und geschlossenen Modellen, sondern auch zwischen großen und kleinen Modellen. Nutzer sparen jetzt sowohl Qualität als auch Budget, indem sie kostengünstige Optionen wie GPT-4o-mini statt GPT-4o wählen.