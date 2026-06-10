OnePlus Turbo 6X: 7000 mAh Akku und 144 Hz Display für nur 220 Dollar

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OnePlus Turbo 6X: 7000 mAh Akku und 144 Hz Display für nur 220 Dollar

OnePlus hat offizielle Bilder seines neuen Turbo 6X Smartphones veröffentlicht und die wichtigsten technischen Daten des Geräts enthüllt. Die vollständige Vorstellung des Geräts wird in den kommenden Stunden erwartet, wobei der geschätzte Preis bei 1500 Yuan (ca. 220 Dollar) liegt. Das neue Modell wird in den drei auf den Bildern gezeigten Farben erhältlich sein. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Smartphone ist mit einem Gehäuse mit flachen Seitenrahmen und einer dualen Hauptkamera ausgestattet. Eines der Hauptmerkmale des OnePlus Turbo 6X ist das 144 Hz IPS-Display. Dieses Display verfügt über Augenschutzfunktionen und Flimmern ist praktisch nicht wahrnehmbar.

Zudem verfügt das Smartphone über einen 7000 mAh Akku. Offiziellen Angaben zufolge ist dieser Akku für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt und behält seine ursprünglichen Kapazitätseigenschaften sechs Jahre lang bei. Die Hardware-Plattform des Geräts basiert auf dem MediaTek Dimensity 7360 Super Chipsatz.

Gleichzeitig bereitet OnePlus auch das leistungsstärkere Modell Turbo 6X Pro vor. Es wird mit einem 8000 mAh Akku, einem Dimensity 7400 Super Prozessor, einem 1,5K Samsung-Display und einem vollständigen Wasserschutzsystem ausgestattet sein. Die Pro-Version wird in zwei Farben erhältlich sein: Orange und Schwarz.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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