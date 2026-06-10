Starship ändert die Spielregeln: Starlink-Netzkapazität steigt drastisch

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Starship ändert die Spielregeln: Starlink-Netzkapazität steigt drastisch

Laut offiziellen Daten von SpaceX könnte ein einziger Flug der Starship-Rakete mit zukünftigen Starlink V3-Satelliten etwa 60 Einheiten in den Orbit befördern und den Netzwerkdurchsatz um etwa 61.000 Gbps erhöhen. Zum Vergleich: Ein einzelner Falcon 9-Flug mit 27 Starlink V2-Satelliten fügt nur 2.600 Gbps Kapazität hinzu. Dies berichtete Ixbt.com .

Berechnungen zufolge entspricht ein Starship-Flug theoretisch 23 Falcon 9-Flügen in Bezug auf die hinzugefügte Netzwerkkapazität. Im Maßstab des Programms bedeutet dies, dass zehn Flüge mit Starlink V3-Satelliten in der Lage sind, den aktuellen Gesamtdurchsatz des gesamten Starlink-Netzwerks zu verdoppeln. Dieser drastische Sprung ist mit dem Übergang zu Satelliten der neuen Generation verbunden, die die Datendichte und die Effizienz der orbitalen Konstellation erhöhen.

Die neuen Starlink V3-Satelliten bieten einen mehr als 10-mal höheren Durchsatz als das V2-Modell – jeder kann Geschwindigkeiten von über 1 Tbps liefern. Es ist geplant, die Anzahl der Einheiten in Zukunft um das 10-fache zu erhöhen, was zu einem Anstieg der Gesamtkapazität des Systems um das über 100-fache führen wird. Zuvor hatte SpaceX sein erstes Weltraum-Rechenzentrum für KI-Berechnungen unter dem Codenamen AI1 vorgestellt.

SpaceX-CEO Elon Musk betonte, dass die Schaffung orbitaler Datenverarbeitungszentren für KI keine komplexe technische Aufgabe sei. Das Unternehmen präsentierte zudem Starlink-Terminals der neuen Generation. Es wird erwartet, dass diese Geräte in deutlich größeren Stückzahlen als die aktuellen Modelle produziert werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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