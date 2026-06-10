Yandex-Roboter-Kuriere starten auf den Straßen von Woronesch und Tjumen

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Yandex-Roboter-Kuriere starten auf den Straßen von Woronesch und Tjumen

Bis Ende des Sommers 2026 wird der Roboter-Lieferdienst von Yandex in Woronesch und Tjumen eingeführt. Unternehmensvertreter gaben an, dass die Geografie des Projekts auf sechs Millionenstädte ausgeweitet wird und bis Jahresende weitere Regionen hinzukommen sollen. Dies berichtet Ixbt.com .

Derzeit sind in diesen Städten spezielle Roboter-Kartografen im Einsatz. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, detaillierte 3D-Karten der Straßen zu erstellen. Diese Karten ermöglichen es den Roboter-Kurieren in Zukunft, sich fehlerfrei im städtischen Umfeld zu bewegen und Adressen präzise zu finden.

Nutzer können Bestellungen über die Apps Yandex Lavka und Yandex Eda per Roboter aufgeben. In den neuen Regionen werden die von Yandex in Serie produzierten Rover der vierten Generation eingesetzt. Diese Geräte sind an komplexe städtische Bedingungen angepasst.

Zum Ende des ersten Quartals 2026 umfasste die Roboterflotte 500 Einheiten; bis Ende 2027 soll die Zahl auf 20.000 steigen. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen seine Reichweite vervielfacht und über 100 Darkstores und Liefergebiete an den Dienst angebunden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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