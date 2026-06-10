Raumschiff Soyuz MS-29 wird in Baikonur auf Dichtheit geprüft

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Raumschiff Soyuz MS-29 wird in Baikonur auf Dichtheit geprüft

Auf dem Kosmodrom Baikonur haben die pneumo-vakuumtechnischen Tests des bemannten Raumschiffs Soyuz MS-29 begonnen. Dieser Prozess dient der Überprüfung der Dichtheit des Rumpfes und der Systeme des Raumschiffs. Dies berichtet Ixbt.com .

Spezialisten der Raketen- und Raumfahrtkorporation Energia haben das Gerät in den Halterungen einer speziellen Vakuumkammer platziert. Während der Tests wird das Raumschiff in einer Helium-Luft-Umgebung geprüft, um mögliche Lecks zu identifizieren und die Zuverlässigkeit der Bordsysteme unter Bodenbedingungen sicherzustellen.

Diese Phase gilt als einer der wichtigsten Prozesse bei der Flugvorbereitung. Erst wenn alle technischen Parameter den Normen entsprechen, wird das Raumschiff für die nächsten Vorbereitungsschritte freigegeben.

Dem Plan zufolge ist der Start der Soyuz MS-29 für den 14. Juli 2026 angesetzt. Das Raumschiff soll die Besatzung der 75. Langzeitexpedition zur Internationalen Raumstation befördern.

BaikonurSoyuz MS-29WeltraumTechnologieRussland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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