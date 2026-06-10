Pinterest und Amazon Partnerschaft: Neue Möglichkeiten für Creator

Pinterest hat eine Erweiterung seiner Partnerschaft mit Amazon angekündigt. Das soziale Netzwerk bietet Creatorn nun die Möglichkeit, Amazon Storefronts zu integrieren. Diese Online-Shops ermöglichen es Autoren, durch Affiliate-Links für Produkte, die in ihren Videos und Inhalten gezeigt werden, Einnahmen zu erzielen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Dieser Schritt ist ein wichtiges Instrument für Pinterest, um Creator zu gewinnen, die ihr Geschäft auf großen Plattformen wie Instagram, TikTok, YouTube und Facebook aufgebaut haben. Laut Unternehmensdaten besuchen mehr als die Hälfte der Nutzer die Plattform mit der Absicht einzukaufen, und monatlich werden über 80 Milliarden Suchanfragen gestellt.

Mit dem neuen Tool können Creator ihre Amazon Storefront-Seiten direkt mit ihrem Pinterest-Konto verknüpfen. Sobald die Einstellungen abgeschlossen sind, wird beim Markieren eines passenden Amazon-Produkts automatisch ein Affiliate-Link angehängt. Dies automatisiert den Prozess der Produktwerbung vollständig und ermöglicht es Fans, die Empfehlungen der Autoren besser zu sehen.

Diese Vereinbarung ist die Fortsetzung einer mehrjährigen Werbepartnerschaft, die 2023 begann. Pinterest unterzeichnete 2024 auch einen ähnlichen Werbevertrag mit Google. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, das Monetarisierungspotenzial der Plattform zu steigern und das Problem minderwertiger, durch AI erstellter Inhalte zu lösen, das in letzter Zeit zu Nutzerkritik geführt hat.

Durch die Zusammenarbeit mit authentischen Creatorn möchte Pinterest seinen Ruf wiederherstellen und erneut zu einer Quelle der Inspiration und einem Einkaufszentrum werden. Das Unternehmen kündigte an, bald auch Shop-Integrationen mit anderen Partnern zu starten.