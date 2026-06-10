Datadog-Veteranen gründen KI-Coding-Startup Niteshift

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Datadog-Veteranen gründen KI-Coding-Startup Niteshift

Niteshift, ein von ehemaligen Datadog-Ingenieuren gegründetes Startup, hat in einer von Greylock angeführten Finanzierungsrunde 7 Millionen Dollar eingesammelt. Obwohl das Projekt nach KI-Maßstäben bescheiden wirkt, hat es bereits einflussreiche Investoren wie Reid Hoffman, Olivier Pomel und Alexis Lê-Quôc überzeugt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das von Sajid Mehmood und Conor Branagan gegründete Unternehmen tritt mit einem neuen Ansatz in den hart umkämpften Markt für KI-Coding-Agenten ein. Ihre zentrale Frage lautet: Warum sollten Unternehmen ihren sensibelsten Vermögenswert, den Quellcode, direkt Modellentwicklern wie OpenAI oder Anthropic anvertrauen? Diese Giganten verdrängen durch die ständige Veröffentlichung neuer Anwendungen zunehmend kleinere Startups.

Niteshift-CEO Sajid Mehmood vergleicht diese Situation mit den Anfängen von Datadog. Damals wollten viele E-Commerce-Unternehmen die Amazon Web Services-Plattform nicht nutzen, da Amazon ihr Hauptkonkurrent im Einzelhandel war. Heute dringen Unternehmen wie Anthropic und OpenAI ebenfalls in vertikale Softwaremärkte wie Recht, Gesundheitswesen und Finanzen vor.

Die Strategie von Niteshift ermöglicht es Unternehmen, Coding-Modelle von der restlichen Infrastruktur zu entkoppeln. Dies stellt sicher, dass KI-generierter Code ordnungsgemäß überprüft und gewartet wird. Das Startup zielt nicht darauf ab, Tools wie Claude Code oder Codex vollständig zu ersetzen, sondern die Abhängigkeit von ihnen zu verringern.

Die Cloud-Plattform von Niteshift führt je nach Projektanforderungen ein Routing zwischen GPT und anderen Open-Source-Modellen durch. Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen, die besten Modelle zu nutzen, ohne Gefahr zu laufen, von Tech-Giganten geschluckt zu werden.

NiteshiftKünstliche IntelligenzDatadogStartupOpenAI
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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