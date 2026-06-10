Warner Music Group übernimmt KI-Startup Sureel AI

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Warner Music Group übernimmt KI-Startup Sureel AI

Die Warner Music Group (WMG) gab am Mittwoch die Übernahme des auf Urheberrechtsschutz spezialisierten Startups Sureel AI bekannt. Die patentierte Technologie des Unternehmens erstellt eine einzigartige „AI DNA“ für Songs und zerlegt sie in Komponenten, um nachzuverfolgen, wie KI-Modelle diese Elemente nutzen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Mit dieser Übernahme strebt WMG eine präzisere Kontrolle darüber an, wann die Werke ihrer Künstler und Songwriter in KI-generierten Inhalten oder beim Training von Modellen verwendet werden. WMG-CEO Robert Kyncl betonte, dass die Integration von Sureel die Kontrolle der Kreativ-Community über geistiges Eigentum, Namen, Bild und Stimme sowie die Monetarisierungsmöglichkeiten stärken wird.

Das 2022 gegründete Unternehmen Sureel AI bietet nicht nur Audit- und Compliance-Berichte, sondern verfügt auch über spezielle Tools zum Schutz der persönlichen Identität von Künstlern bei Fällen wie Stimmklonen und KI-Avataren. Das Startup wird weiterhin als unabhängige Plattform agieren und das gesamte Musik- und KI-Ökosystem bedienen.

Interessanterweise stand die Warner Music Group KI-Startups anfangs ablehnend gegenüber. Insbesondere verklagte das Unternehmen 2024 das Startup Suno, unterzeichnete jedoch später eine Lizenzvereinbarung mit ihnen. WMG erzielte zudem letztes Jahr eine Einigung mit dem Startup Udio.

Derzeit verfolgen andere große Labels wie Sony Music Entertainment und Universal Music Group weiterhin große Urheberrechtsklagen gegen KI-Musik-Startups. WMG scheint jedoch den Weg der Partnerschaft und technologischen Kontrolle gewählt zu haben.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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