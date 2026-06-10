Netflix erweitert aktualisierte mobile App und Kinderspiele in Asien

Netflix stärkt seine Aktivitäten im Bereich Mobile und Gaming. Auf dem kürzlich stattgefundenen APAC Product Innovation Showcase kündigte das Unternehmen Pläne an, eine aktualisierte mobile Benutzeroberfläche für weitere Märkte im asiatisch-pazifischen Raum einzuführen und die Spieleplattform Netflix Playground für Kinder zu erweitern. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das neue Design, das Anfang des Jahres in Australien, Neuseeland, den Philippinen, Indien und Malaysia erfolgreich getestet wurde, wird im Juli auch in Südkorea und Japan eingeführt. Die „Clips“-Funktion, ein zentraler Bestandteil des Updates, ermöglicht es Nutzern, vertikale Kurzvideos anzusehen. Dies dürfte eine bequeme Lösung für Zuschauer sein, die weniger Zeit für Spielfilme oder Serien haben.

Netflix plant zudem, dieses Konzept weiterzuentwickeln und thematische „Clips“-Sammlungen zu testen. Diese Sammlungen werden basierend auf der Stimmung, den Interessen und den Genres der Nutzer kuratiert. Sie enthalten Highlights aus Reality-Shows, Einblicke hinter die Kulissen und interessante Ausschnitte aus Podcasts.

Im Gaming-Bereich konzentriert sich das Unternehmen auf das Projekt Netflix Playground. Sechs Minispiele, die auf dem beliebten animierten Musikfilm „KPop Demon Hunters“ basieren, werden der Plattform hinzugefügt. Berichten zufolge verzeichnete dieser Zeichentrickfilm in den ersten sechs Monaten über 518 Millionen Aufrufe und wurde damit zu einem der erfolgreichsten Animationsprojekte in der Geschichte von Netflix.

Netflix Playground wurde erstmals im April in den USA, Kanada und Großbritannien eingeführt. Nun möchte das Unternehmen das Familienpublikum länger auf seiner Plattform halten, indem es diese Erfahrung weltweit ausrollt.