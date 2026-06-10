Netflix erweitert aktualisierte mobile App und Kinderspiele in Asien

·0·Technologie
Netflix erweitert aktualisierte mobile App und Kinderspiele in Asien

Netflix stärkt seine Aktivitäten im Bereich Mobile und Gaming. Auf dem kürzlich stattgefundenen APAC Product Innovation Showcase kündigte das Unternehmen Pläne an, eine aktualisierte mobile Benutzeroberfläche für weitere Märkte im asiatisch-pazifischen Raum einzuführen und die Spieleplattform Netflix Playground für Kinder zu erweitern. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das neue Design, das Anfang des Jahres in Australien, Neuseeland, den Philippinen, Indien und Malaysia erfolgreich getestet wurde, wird im Juli auch in Südkorea und Japan eingeführt. Die „Clips“-Funktion, ein zentraler Bestandteil des Updates, ermöglicht es Nutzern, vertikale Kurzvideos anzusehen. Dies dürfte eine bequeme Lösung für Zuschauer sein, die weniger Zeit für Spielfilme oder Serien haben.

Netflix plant zudem, dieses Konzept weiterzuentwickeln und thematische „Clips“-Sammlungen zu testen. Diese Sammlungen werden basierend auf der Stimmung, den Interessen und den Genres der Nutzer kuratiert. Sie enthalten Highlights aus Reality-Shows, Einblicke hinter die Kulissen und interessante Ausschnitte aus Podcasts.

Im Gaming-Bereich konzentriert sich das Unternehmen auf das Projekt Netflix Playground. Sechs Minispiele, die auf dem beliebten animierten Musikfilm „KPop Demon Hunters“ basieren, werden der Plattform hinzugefügt. Berichten zufolge verzeichnete dieser Zeichentrickfilm in den ersten sechs Monaten über 518 Millionen Aufrufe und wurde damit zu einem der erfolgreichsten Animationsprojekte in der Geschichte von Netflix.

Netflix Playground wurde erstmals im April in den USA, Kanada und Großbritannien eingeführt. Nun möchte das Unternehmen das Familienpublikum länger auf seiner Plattform halten, indem es diese Erfahrung weltweit ausrollt.

NetflixMobile AppGamingAsienTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

KI beginnt mit der Überwachung von Pandas im Moskauer ZooKI beginnt mit der Überwachung von Pandas im Moskauer ZooHeute, 17:29Automatisierte mobile Drohnenstation PASECA in Jakutien vorgestelltAutomatisierte mobile Drohnenstation PASECA in Jakutien vorgestelltHeute, 17:25AI-pilled Unternehmen geben monatlich 7500 Dollar pro Mitarbeiter ausAI-pilled Unternehmen geben monatlich 7500 Dollar pro Mitarbeiter ausHeute, 17:24Indische Regierung zögert bei Starlink vor SpaceX IPOIndische Regierung zögert bei Starlink vor SpaceX IPOHeute, 16:57Yandex Maps hilft bei WarmwasserausfällenYandex Maps hilft bei WarmwasserausfällenHeute, 16:52Beschränkungen für die Roblox-Plattform in Russland aufgehobenBeschränkungen für die Roblox-Plattform in Russland aufgehobenHeute, 16:51
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse