Hacker dringen in Oracle PeopleSoft-Server von über 100 Organisationen ein

·10·Technologie
Hacker dringen in Oracle PeopleSoft-Server von über 100 Organisationen ein

Die berüchtigte Cyberkriminellen-Gruppe ShinyHunters hat bekannt gegeben, dass sie die Oracle PeopleSoft-Server von über 100 Organisationen, darunter zahlreiche Universitäten, gehackt hat. Ein Mitglied der Gruppe berichtete dies gegenüber TechCrunch. BleepingComputer berichtete zuerst über diese Cyberangriffe. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Oracle PeopleSoft ist eine Unternehmenssoftware zur Verwaltung von Gehaltsabrechnungen, Personalwesen, Verwaltung und anderen Geschäftsprozessen. Dieser Vorfall zeigt, dass ShinyHunters weiterhin eine der aktivsten Cyberkriminellen-Gruppen ist und Massen-Hacking-Angriffe zu ihrem Hauptfokus gemacht hat.

Die Arbeitsweise der Gruppe besteht darin, Schwachstellen in populärer Software zu finden, um gleichzeitig vielen Opfern zu schaden. In einer Nachricht der Hacker an die Opfer heißt es, dass Daten zu Studenten, Bewerbern, finanzieller Unterstützung, Einwanderung, Gesundheitswesen und Verwaltung gestohlen wurden.

Zu den gestohlenen Daten gehören Privatadressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Geburtsdaten der Studenten. Laut dem Hacker waren die meisten der angegriffenen Schulen und Universitäten bereits zuvor Ziel von Cyberangriffen im Rahmen anderer Kampagnen.

Ein Gruppenmitglied erklärte, dass ihr ursprüngliches Ziel darin bestand, den PeopleSoft-Server des FBI zu hacken. Sie wollten damit eine Erklärung abgeben, dass ShinyHunters nicht an den "Swatting"-Angriffen beteiligt war, vor denen das FBI letzten Monat gewarnt hatte. Der Versuch, auf den FBI-Server zuzugreifen, schlug jedoch fehl. Oracle hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert.

CybersicherheitOracleShinyHuntersHackerDatenleck
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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