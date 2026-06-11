CATL Natrium-Ionen-Batterien erreichen bis 2026 LFP-Preisniveau

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CATL Natrium-Ionen-Batterien erreichen bis 2026 LFP-Preisniveau

CATL, der weltweit größte Batteriehersteller, hat seine Pläne für die kommenden Jahre bekannt gegeben. Die Unternehmensführung erklärte, dass die Kosten für Natrium-Ionen-Batteriezellen bis Ende 2026 voraussichtlich auf das Niveau von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) sinken werden. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Hauptgrund für die Kostensenkung dieser Technologie ist der schnelle Preisverfall bei Hartkohlenstoff-Anoden, der wichtigsten Komponente. Laut Wei Du, Abteilungsleiter bei Wanhua Chemical, wird der Preis für diesen Rohstoff, der 2024 bei 60.000–70.000 Yuan pro Tonne lag, bis 2026 auf 35.000–40.000 Yuan sinken.

CATL-Technikvorstand Lin Zhaoyuan merkte an, dass das Unternehmen plant, die erste Charge von Energiespeichersystemen auf Basis von Natrium-Ionen-Batterien im September dieses Jahres auszuliefern. Das jährliche Liefervolumen soll den Gigawattstunden-Maßstab (GWh) erreichen.

Experten glauben, dass Natrium-Ionen-Technologien langfristig noch günstiger werden. Ziel ist es, den Preis für Hartkohlenstoff in Zukunft auf unter 25.000 Yuan pro Tonne zu senken. Dies könnte eine echte Revolution auf dem Markt für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme auslösen.

„Natrium-Ionen-Batterien sind in die Ära der umfassenden Kommerzialisierung eingetreten“, schloss Lin Zhaoyuan. Die neue Batterieart gilt angesichts der Lithiumknappheit als stabile und erschwingliche Alternative.

CATLBatterieTechnologieNatrium-IonenEnergie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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