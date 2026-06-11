Cuktech stellt neues 90 W Kompakt-Ladegerät vor

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Cuktech stellt neues 90 W Kompakt-Ladegerät vor

Cuktech bereitet die Veröffentlichung eines neuen Ladegeräts mit der Modellnummer AD902S vor. Das Gerät hat in China erfolgreich die nationale CCC-Qualitätszertifizierung bestanden. Vorläufigen Informationen zufolge handelt es sich um einen kompakten Adapter für das Schnellladen von Smartphones, Laptops und anderen Geräten. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Gerät ist mit zwei USB-C-Anschlüssen ausgestattet, wobei der primäre C1-Port bis zu 90 W Leistung liefern kann. Er unterstützt eine breite Palette an Modi von 5 V / 3 A bis 20 V / 4,5 A, was ihn auch für moderne Laptops geeignet macht.

Der zweite C2-Port ist für bis zu 22,5 W ausgelegt und für Geräte mit geringerem Energiebedarf gedacht. Bei gleichzeitiger Nutzung beider Ports verteilt sich die Gesamtleistung auf 65 W (45 W + 20 W).

Es wird erwartet, dass dieses neue Produkt der Marke Cuktech aufgrund seiner kompakten Abmessungen und hohen Effizienz auf dem Markt stark konkurrieren wird. Bisher wurden noch keine genauen Informationen zum offiziellen Verkaufsstart oder Preis bekannt gegeben.

CuktechUSB-CTechnologieGadgetLadegerät
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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