Deezer startet KI-Detektor für Apple Music und Spotify

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Deezer startet KI-Detektor für Apple Music und Spotify

Der Musik-Streaming-Dienst Deezer hat die Einführung eines öffentlichen und kostenlosen Tools zur Erkennung von KI-generierten Titeln angekündigt. Der neue Dienst ermöglicht die Analyse von Playlists nicht nur innerhalb des Deezer-Ökosystems, sondern auch auf anderen populären Plattformen wie Apple Music und Spotify. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Deezer-CEO Alexis Lanternier betonte bei der Vorstellung dieser Initiative, dass bisher kein anderes Unternehmen einen solchen Schritt unternommen habe. Daher entschied sich das Unternehmen, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Playlists auf synthetische Titel zu prüfen, unabhängig davon, welchen Streaming-Dienst sie nutzen.

Der Prüfprozess ist sehr einfach: Der Nutzer besucht eine spezielle Seite, wählt seine Musikplattform aus und erteilt den Zugriff auf sein Konto. Danach scannt das Deezer-System die Playlists automatisch und zeigt an, welche Songs mithilfe von KI erstellt wurden. Das Tool ist in 27 Sprachen verfügbar und unterstützt über 20 der gängigsten Streaming-Dienste.

Deezer geht aktiv gegen KI-Musik auf seiner Plattform vor. Das Unternehmen erhält täglich etwa 75.000 generierte Titel, was 44 Prozent der täglichen Uploads entspricht. Im Jahr 2025 wurden über 13,4 Millionen solcher Kompositionen auf der Plattform identifiziert und markiert. Alle werden aus algorithmischen Empfehlungen und redaktionellen Playlists ausgeschlossen.

Das Problem hat sich aufgrund hoher Betrugsraten verschärft. Laut Deezer-Daten wurden im Jahr 2025 bis zu 85 Prozent der Streams, die vollständig durch KI-Musik generiert wurden, für betrügerische Zwecke genutzt, um illegal Tantiemen zu beziehen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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