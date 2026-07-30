Hongqi präsentiert rekordverdächtige Schnellladebatterie für Elektroautos

Es wurde eine wichtige Neuerung angekündigt, die den Markt für Elektrofahrzeuge grundlegend revolutionieren könnte. Die bekannte chinesische Marke Hongqi hat eine Batterie der nächsten Generation vorgestellt, die den Ladevorgang von Elektroautos auf das Niveau des Tankens an herkömmlichen Tankstellen hebt. Laut ixbt.com ist diese innovative Batterie in der Lage, in nur 3 Minuten und 41 Sekunden von 10 Prozent auf 70 Prozent zu laden. Es wird erwartet, dass dieser Erfolg die Standards der gesamten Branche in Zukunft verändern wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit ist die lange Ladezeit eines der Hauptprobleme, mit denen Besitzer von Elektrofahrzeugen konfrontiert sind. Wenn die von Hongqi vorgestellte neue Technologie die Tests erfolgreich besteht, hat sie das Potenzial, bestehende Spitzenentwicklungen zu übertreffen. Nach Angaben des chinesischen Autoherstellers genügen gerade einmal acht Minuten, um diesen Akku bis zu 97 Prozent aufzuladen. Zwar wurden solche Ergebnisse bisher nur unter Laborbedingungen verzeichnet, doch hat das Unternehmen den Zeitrahmen für die Serienproduktion noch nicht bekannt gegeben.

Neue chemische Zusammensetzung und innovative Lösungen

Diese ultraschnelle Ladetechnologie entstand als Ergebnis der gemeinsamen Anstrengungen von Hongqi und China Automotive New Energy Battery Technology (CNET). Experten ist es gelungen, eine völlig neue chemische Zusammensetzung für die Zellen zu entwickeln. Insbesondere verwendeten die Ingenieure einen verbesserten Elektrolyten mit verringertem Widerstand und eine Anode mit Verbundkohlenstoffbeschichtung.

Die Hersteller erklären, dass dieser Ansatz den Innenwiderstand der Zellen um etwa 15 Prozent senken konnte. Genau diese Verringerung des Innenwiderstands ermöglicht es, Energie in kurzer Zeit verlustfrei an die Batterie zu liefern und auch bei hohen Strömen einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.

Eine sichere Lösung für das Überhitzungsproblem

Bekanntlich ist eine der gravierendsten Schwachstellen von ultraschnellen Ladesystemen die starke Erwärmung der Batterie. Um dieses Risiko zu vermeiden, entwickelten Hongqi-Ingenieure ein spezielles adaptives Flüssigkeitskühlsystem. Dieses System überwacht die Batterietemperatur in Echtzeit, steuert die Ladeleistung automatisch und sorgt für einen sicheren thermischen Bereich.

Während Labortests bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad wurde festgestellt, dass der Temperaturunterschied zwischen einzelnen Zellen 3 Grad nicht überschritt. Dies zeigt, dass das System äußerst stabil und sicher ist.

Marktwettbewerb und Perspektiven

Heutzutage gehören die Leistungsindikatoren von BYD in diesem Bereich zu den Spitzenreitern. Insbesondere lädt die in modernen Elektrofahrzeugen verwendete BYD Blade Batterie der zweiten Generation beim Anschluss an enorme Ladestationen in etwa fünf Minuten von 10 Prozent auf 70 Prozent.

Die von Hongqi präsentierte Neuentwicklung verbessert diesen Wert weiter und verkürzt die Zeit auf weniger als vier Minuten. Wenn diese Technologie in naher Zukunft in Serien-Elektrofahrzeugen eingeführt wird, wird dies die Fahrkultur dieser Fahrzeuge gewiss völlig verändern.