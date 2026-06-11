Samsung Galaxy S25 erhält Funktionen, die für das Galaxy S26 vorgesehen waren

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Samsung Galaxy S25 erhält Funktionen, die für das Galaxy S26 vorgesehen waren

Samsung hat ein neues Firmware-Update für Galaxy S25-Smartphones veröffentlicht. Mit diesem Update wurden zwei neue Galaxy AI-Funktionen hinzugefügt, die ursprünglich nur für die Galaxy S26-Reihe erwartet wurden. Es handelt sich dabei um Prioritise Notifications und File Summaries. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Aus unbekannten Gründen waren diese Funktionen nicht in der endgültigen Version von One UI 8.5 für das Galaxy S25 enthalten. Samsung hat diesen Mangel jedoch mit dem Sicherheitsupdate für Juni behoben. Jetzt können Nutzer die neuesten KI-Funktionen verwenden.

Die Funktion Prioritise Notifications analysiert Benachrichtigungen mithilfe von KI und schiebt die wichtigsten Nachrichten automatisch an den Anfang der Liste. So verpassen Nutzer keine wichtigen Ereignisse und lassen sich nicht von unwichtigen Nachrichten ablenken.

Die zweite Neuerung ist die Funktion File Summaries, die für die Arbeit mit Dokumenten konzipiert ist. Das System erstellt Zusammenfassungen von PDF- und TXT-Dateien. Dies hilft Nutzern, sich schnell mit den Hauptinhalten vertraut zu machen, ohne lange Texte vollständig lesen zu müssen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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