Meta fügt seiner Edits-App KI und eine Desktop-Version hinzu

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Meta fügt seiner Edits-App KI und eine Desktop-Version hinzu

Auf einer geschlossenen Veranstaltung in Los Angeles stellte Meta wichtige Updates für seine Videobearbeitungs-App Edits vor. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören ein neuer KI-Assistent und eine Desktop-Version der App. Edits, das bisher nur auf Mobilgeräten verfügbar war, bietet nun erweiterte Möglichkeiten. Dies berichtet Techcrunch.com .

Der neue KI-Assistent unterstützt Kreative bei der Analyse ihrer Inhalte und der Entwicklung neuer Ideen. Er nutzt Instagram-Daten, einschließlich Aufrufzahlen und Wiedergabedauer, um zu erklären, welche Formate am besten funktionieren. Zudem schlägt der Assistent trendige Audios und neue Themen basierend auf der Performance vor.

Mit diesem Schritt möchte Meta Kreative in seinem Ökosystem halten und sie davon abhalten, externe Tools wie ChatGPT zu nutzen. Damit verschärft das Unternehmen den Wettbewerb mit TikTok und YouTube. YouTube Studio und TikTok verfügen bereits über eigene KI-Assistenten, die bei der Trendanalyse und Ideengenerierung helfen.

Die Desktop-Version von Edits ermöglicht es Nutzern, komplexe Bearbeitungsprozesse auf einem größeren Bildschirm durchzuführen und Arbeitsabläufe mit Mobilgeräten zu synchronisieren. Dies bietet einen wichtigen Vorteil im Wettbewerb mit der CapCut-App von ByteDance. Zudem gibt es einen "Beta"-Bereich zum Testen neuer Funktionen und erweiterte Analysedaten zur Zielgruppe.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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