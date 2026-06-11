Coinbase-Agenten können jetzt selbstständig handeln und für Dienste bezahlen

·35·Technologie
Coinbase-Agenten können jetzt selbstständig handeln und für Dienste bezahlen

Während der Traffic von KI-Agenten im Internet den von Menschen übersteigt, hat Coinbase ein neues Tool vorgestellt, das Transaktionen im Namen der Nutzer ausführt. Nur wenige Tage nachdem Robinhood eine ähnliche Funktion angekündigt hatte, startete Coinbase seine eigenen Agenten. Diese Agenten führen nicht nur Trades aus, sondern können auch selbstständig für Premium-Recherchen bezahlen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Nutzer können den Agenten in ihre Hauptkonten integrieren oder ihn aus Sicherheitsgründen in einer separaten "Sandbox"-Umgebung verwenden. Der Agent kann Portfolios neu ausbalancieren, Anlagethesen verfolgen oder Kryptowährungs-Handelstipps geben, indem er professionelle Tools wie TradingView-Charts auf der Coinbase Advanced-Plattform nutzt. Derzeit arbeitet das System auf dem Spot- und Derivatemarkt, wobei zukünftig Aktien und Prognosemärkte hinzugefügt werden sollen.

Das neue Tool nutzt das offene x402-Zahlungsprotokoll, das in Zusammenarbeit mit AWS, Anthropic, Circle und Near entwickelt wurde. Dieser Standard ermöglicht es dem Agenten, für Premium-Recherchedaten und Rechenleistung zu bezahlen, ohne dass ein Login oder Abonnement erforderlich ist. Coinbase hat zudem die Möglichkeit geschaffen, diese Agenten auf Plattformen wie ChatGPT oder Claude über einen MCP-Server zu nutzen.

Laut Coinbase-Vertreter Lincoln Murr entwickelt das Unternehmen Produkte für eine Zukunft, in der ein großer Teil des Internets von Agenten verwaltet wird. Währenddessen arbeiten auch Giganten wie Visa und OpenAI an agentenbasierten Zahlungen. Der Financial Stability Board (FSB) betont die Notwendigkeit starker Schutzmaßnahmen, um die mit der Entwicklung solcher Technologien verbundenen Risiken zu mindern.

CoinbaseKünstliche IntelligenzKryptowährungChatGPTTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Bluesky startet Gruppenchat-FunktionBluesky startet Gruppenchat-FunktionHeute, 19:55Meta fügt seiner Edits-App KI und eine Desktop-Version hinzuMeta fügt seiner Edits-App KI und eine Desktop-Version hinzuGestern, 17:54Coinbase stellt KI-Agenten für Handel und Analysenkauf vorCoinbase stellt KI-Agenten für Handel und Analysenkauf vorGestern, 17:27Mobilfunkanbieter T2 ermöglicht Tausch von Minuten und Gigabytes gegen Aeroexpress-TicketsMobilfunkanbieter T2 ermöglicht Tausch von Minuten und Gigabytes gegen Aeroexpress-TicketsGestern, 17:26Quantum Space will SpaceX-Erfolg über militärische SPAC wiederholenQuantum Space will SpaceX-Erfolg über militärische SPAC wiederholenGestern, 16:58Samsung Galaxy S25 erhält Funktionen, die für das Galaxy S26 vorgesehen warenSamsung Galaxy S25 erhält Funktionen, die für das Galaxy S26 vorgesehen warenGestern, 16:56
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse