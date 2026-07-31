Apple könnte kostenpflichtiges Abonnement für Siri AI-Funktionen einführen

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Apple könnte kostenpflichtiges Abonnement für Siri AI-Funktionen einführen

Das Apple-Management erwägt die Einführung eines zusätzlichen Zahlungssystems für die Nutzung aktualisierter Siri AI-Funktionen in der Zukunft. Laut ixbt.com ist dieser Plan zwar noch nicht vollständig genehmigt, aber das Unternehmen bereitet sich darauf vor, neue kommerzielle Ansätze bei der Bereitstellung fortschrittlicher künstlicher Intelligenz zu testen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Unternehmen weist darauf hin, dass Benutzer möglicherweise die Möglichkeit haben, über bestehende iCloud+-Abonnements mehr Rechenleistung für Siri AI zu erwerben. Dies bietet anspruchsvollen Benutzern erweiterte Funktionen, während grundlegende Funktionen für tägliche Aufgaben kostenlos bleiben.

Allgemeine Praxis im KI-Markt

Derzeit nutzen die meisten KI-Anbieter wie OpenAI und Anthropic ein ähnliches Geschäftsmodell. Das heißt, Verbrauchern wird eine begrenzte kostenlose Version zur Verfügung gestellt, und kostenpflichtige Abonnementstufen mit zusätzlichen Funktionen werden für eine aktivere Nutzung angeboten.

Das neue und verbesserte Siri AI ist derzeit in der Beta-Version von iOS 27 verfügbar, wobei eine breitere öffentliche Veröffentlichung für den Herbst dieses Jahres geplant ist. Die Umsetzung dieses Projekts erweist sich für das Unternehmen jedoch als nicht einfach.

Herausforderungen für das Unternehmen

In den letzten Jahren ist Apple bei der Entwicklung eines fortschrittlichen KI-Assistenten etwas hinter andere Mitbewerber zurückgeblieben. Das Unternehmen musste sogar das spezielle Gemini-Modell von Google lblenzieren, um die Siri-Funktionen zu verbessern.

Zusätzlich musste das Unternehmen aufgrund von Verzögerungen beim Siri AI-Update 250 Millionen USD zahlen, um eine Sammelklage bezüglich der Vermarktung von KI-Funktionen auf iPhone 16-Geräten beizulegen.

Die allgemeine Marktsituation erfordert auch von allen Technologieherstellern Vorsicht. Aufgrund eines branchenweiten RAM-Mangels sind die Produktionskosten für Geräte gestiegen, was wiederum zu höheren Preisen führt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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