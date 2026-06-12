Vor dem SpaceX IPO: SPV-Strukturen bergen Risiken für Investoren

SpaceX bereitet sich auf den Handelsstart am 12. Juni vor. Vor der offiziellen Notierung sind jedoch ernsthafte Unklarheiten bezüglich des komplexen und intransparenten Systems des Aktienbesitzes entstanden — SPV (Special Purpose Vehicle) Investitionsstrukturen. Dieses Modell ist für viele Investoren in letzter Minute zu einer Quelle der Unsicherheit geworden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ein SPV ist ein rechtlicher "Pool", in dem mehrere Investoren Kapital bündeln, um Anteile an einem privaten Unternehmen zu erwerben. Im Fall von SpaceX ist dieses Modell ungewöhnlich komplex geworden: Aufgrund der hohen Nachfrage nach Wertpapieren haben Investoren neue SPVs auf bestehende aufgebaut und Ketten von vier oder sogar fünf Ebenen gebildet. Dies bedeutet, dass der Endinvestor durch mehrere zwischengeschaltete Strukturen von seinem tatsächlichen Anteil an SpaceX getrennt ist.

Infolgedessen besteht das Risiko, dass die endgültige Anzahl der Aktien geringer ausfällt als erwartet oder in einigen Fällen überhaupt nicht verteilt wird. Nach dem IPO gilt eine Lock-up-Periode, die Insidern und frühen Investoren den Verkauf von Aktien untersagt. Im Fall von SpaceX könnte dieser Zeitraum etwa 4 Monate betragen. Erst nachdem die Beschränkungen schrittweise aufgehoben wurden, beginnen die SPV-Manager mit der Verteilung der Wertpapiere entlang der Kette.

Bei mehrstufigen Strukturen steigen nicht nur die Verzögerungen, sondern auch das Risiko einer "Verwässerung der Anteile" durch die Gebühren der zwischengeschalteten Verwalter. Zudem ist die mangelnde Transparenz ein separates Problem: SPV-Teilnehmer haben keine direkten Informationen darüber, wie die Vermögenswerte auf jeder Ebene verteilt werden. Diese Situation erhöht die Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder unlauterem Verhalten.

Marktteilnehmer glauben, dass nach Ablauf der Lock-up-Periode aufgedeckt werden könnte, dass einige SPVs nicht über die angekündigten Aktien verfügen oder nicht transparent verwaltet wurden. Die Situation um SpaceX wird ein einzigartiger Test, nicht nur für den Börsengang des Unternehmens, sondern auch für die Stabilität des mehrstufigen SPV-Modells, das in den letzten Jahren zum Hauptinstrument für den Zugang zum privaten Venture-Markt geworden ist.