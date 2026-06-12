Oracle erweitert „KI-Clouds“: Umsatz um 21 Prozent gestiegen

Oracle hat seinen Finanzbericht für das Quartal veröffentlicht. Umsatz und Gewinn des Unternehmens übertrafen die Erwartungen der Analysten, und die jährliche Gewinnprognose wurde angehoben. Dennoch fielen die Aktien des Unternehmens im Handel um fast 10 Prozent, da neue Kapitalmaßnahmen zur Erweiterung der KI-Infrastruktur geplant sind. Dies berichtet Ixbt.com .

Im Berichtszeitraum stieg der Umsatz von Oracle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 19,18 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg von 3,43 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,22 Milliarden Dollar. Das Unternehmen behielt seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 bei 90 Milliarden Dollar bei, erhöhte jedoch den erwarteten Gewinn pro Aktie auf 8,05 Dollar.

Das Unternehmen plant, durch die Ausgabe von Schuldtiteln und Aktien fast 40 Milliarden Dollar für die Entwicklung der KI-Infrastruktur aufzubringen. Die Investitionsausgaben stiegen um 162 Prozent auf 55,7 Milliarden Dollar. Investoren äußern Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität eines solch massiven Wachstumsmodells. Der Bereich Cloud-Dienste wuchs um 47 Prozent auf 9,91 Milliarden Dollar, während das Segment Cloud-Infrastruktur mit einem Wachstum von 93 Prozent 5,8 Milliarden Dollar erreichte.

Besondere Aufmerksamkeit galt der Kennzahl RPO (Remaining Performance Obligation), die um 363 Prozent auf 638 Milliarden Dollar stieg. Laut einer Analyse der Bank of America entfällt mehr als die Hälfte dieser Summe auf Verträge mit OpenAI. Dass Oracle-Kunden Vorauszahlungen für GPU-Ressourcen leisten oder eigene Ausrüstung bereitstellen, trägt dazu bei, die persönlichen Kosten des Unternehmens beim Bau von Rechenzentren zu senken.