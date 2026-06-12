Elon Musk schreibt Geschichte: Kurz davor, der erste Billionär der Welt zu werden

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Elon Musk schreibt Geschichte: Kurz davor, der erste Billionär der Welt zu werden

Laut aktualisierten Daten des Bloomberg Billionaires Index vom 12. Juni 2026 hat Elon Musk seinen Status als reichster Mensch der Welt gefestigt und sein Vermögen auf 971 Milliarden Dollar gesteigert. Mit einem deutlichen Vorsprung vor anderen Teilnehmern der Liste steht er kurz vor dem Titel des ersten Billionärs der Menschheitsgeschichte. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Angesichts der aktuellen Wachstumsdynamik heißt es, dass Musk nur noch relativ wenig fehlt, um die symbolische Marke von 1 Billion Dollar zu erreichen. Den zweiten Platz im Ranking belegt Larry Page mit 304 Milliarden Dollar, den dritten Platz Sergey Brin mit 283 Milliarden Dollar. Zu den Top 5 gehören außerdem Jeff Bezos (262 Mrd.) und Larry Ellison (237 Mrd.).

Bemerkenswert ist, dass fast alle der fünf reichsten Menschen der Welt aus dem Technologiesektor stammen. Zuvor hatten Analysten vor Beginn des Börsenhandels vorhergesagt, dass Musks Vermögen 1 Billion Dollar übersteigen würde.

Darüber hinaus wird erwartet, dass nach dem erfolgreichen Börsengang (IPO) von SpaceX über 4.000 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter zu Dollar-Millionären werden. Dank des langfristigen Anreizsystems des Unternehmens könnten weitere 400 Mitarbeiter Aktienpakete im Wert von über 100 Millionen Dollar besitzen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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