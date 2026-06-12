SpaceX debütiert an der Börse: Aktienkurs steigt um 11 Prozent

SpaceX hat seine Tätigkeit als Aktiengesellschaft erfolgreich aufgenommen. Mit Handelsbeginn an der Nasdaq stiegen die Aktien des Unternehmens auf 150 Dollar, was fast 11 Prozent über dem IPO-Preis vom Donnerstag (135 Dollar) liegt. Ein solches Wachstum war zu erwarten, da die Nachfrage nach dem IPO laut Bloomberg das Angebot um das Vierfache überstieg. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet darüber.

Der starke Anstieg des Aktienkurses ist auch auf das begrenzte Angebot am Markt zurückzuführen. Derzeit sind nur 4 Prozent der Aktien im freien Handel verfügbar, der Rest verbleibt bei frühen Investoren und Mitarbeitern. Zudem hat SpaceX Vereinbarungen mit mehreren Indizes, darunter Nasdaq 100, getroffen, um die Aufnahmefristen zu verkürzen. Dies beschleunigt den automatischen Aktienkauf durch große Fonds.

Dieses Debüt wurde zu einer der größten Renditen in der Geschichte des Risikokapitals. So erreichte die 600-Millionen-Dollar-Investition des Founders Fund einen Wert von über 50 Milliarden Dollar. Große Investoren wie Andreessen Horowitz und Sequoia erzielten ebenfalls Gewinne von über 10 bzw. 20 Milliarden Dollar.

Unternehmensgründer Elon Musk könnte nach dem Erreichen des Aktienkurses von 150 Dollar der weltweit erste Billionär geworden sein. Laut einem Bericht der The New York Times wurden durch diesen IPO mehr als 4.400 aktuelle und ehemalige SpaceX-Mitarbeiter zu Millionären.