Rekord-Traffic auf der Robinhood-Plattform nach dem SpaceX-Börsendebüt

Nach dem historischen Börsendebüt von SpaceX am Freitag verzeichnete die Handelsplattform Robinhood einen Rekord bei den Nutzerzugriffen. Das Unternehmen teilte auf seiner offiziellen Seite im sozialen Netzwerk X mit, dass es aufgrund der hohen Last bei einigen Kunden zu Verzögerungen und Ausfällen beim Handel kam, die Plattform jedoch schnell wieder einsatzbereit war. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die SpaceX-Aktien begannen gegen 11:47 Uhr Eastern Time an der Nasdaq zu handeln. Mit Handelsbeginn stieg der Aktienkurs um fast 11 Prozent. Dies trieb die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf über 2 Billionen Dollar und machte Elon Musk offiziell zum ersten Billionär der Welt.

Laut Nasdaq-Daten wurden in nur einer Stunde fast 263 Millionen Aktien gehandelt, was bedeutet, dass SpaceX-Wertpapiere im Wert von 42 Milliarden Dollar den Besitzer wechselten. Diese beispiellose Aktivität sorgte für großes Aufsehen an den Finanzmärkten.

Bemerkenswert ist, dass SpaceX bei seinem IPO nur 4 Prozent seiner Aktien zum Handel freigegeben hat. Dies schafft die Grundlage für eine hohe Volatilität des Aktienkurses in der Anfangsphase als börsennotiertes Unternehmen.