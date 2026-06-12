Rekord-Traffic auf der Robinhood-Plattform nach dem SpaceX-Börsendebüt

·1·Technologie
Rekord-Traffic auf der Robinhood-Plattform nach dem SpaceX-Börsendebüt

Nach dem historischen Börsendebüt von SpaceX am Freitag verzeichnete die Handelsplattform Robinhood einen Rekord bei den Nutzerzugriffen. Das Unternehmen teilte auf seiner offiziellen Seite im sozialen Netzwerk X mit, dass es aufgrund der hohen Last bei einigen Kunden zu Verzögerungen und Ausfällen beim Handel kam, die Plattform jedoch schnell wieder einsatzbereit war. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die SpaceX-Aktien begannen gegen 11:47 Uhr Eastern Time an der Nasdaq zu handeln. Mit Handelsbeginn stieg der Aktienkurs um fast 11 Prozent. Dies trieb die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf über 2 Billionen Dollar und machte Elon Musk offiziell zum ersten Billionär der Welt.

Laut Nasdaq-Daten wurden in nur einer Stunde fast 263 Millionen Aktien gehandelt, was bedeutet, dass SpaceX-Wertpapiere im Wert von 42 Milliarden Dollar den Besitzer wechselten. Diese beispiellose Aktivität sorgte für großes Aufsehen an den Finanzmärkten.

Bemerkenswert ist, dass SpaceX bei seinem IPO nur 4 Prozent seiner Aktien zum Handel freigegeben hat. Dies schafft die Grundlage für eine hohe Volatilität des Aktienkurses in der Anfangsphase als börsennotiertes Unternehmen.

SpaceXRobinhoodElon MuskNasdaqIPO
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

SpaceX startet Falcon 9 Rakete zum 27. Mal erfolgreichSpaceX startet Falcon 9 Rakete zum 27. Mal erfolgreichHeute, 17:22Highspeed-Internet in ganz Russland: 16 weitere Satelliten gestartetHighspeed-Internet in ganz Russland: 16 weitere Satelliten gestartetHeute, 17:22Google verklagt chinesische Cyberkriminelle wegen BetrugsGoogle verklagt chinesische Cyberkriminelle wegen BetrugsHeute, 17:20Satelliten lernen treibstoffloses Bewegen: neue MagnettechnologieSatelliten lernen treibstoffloses Bewegen: neue MagnettechnologieHeute, 16:50SpaceX, Anthropic und OpenAI: Eine neue Ära beginnt auf dem IPO-MarktSpaceX, Anthropic und OpenAI: Eine neue Ära beginnt auf dem IPO-MarktHeute, 16:22Asus ROG Equalizer: Das Kabel, das vor Schmelzen schützen sollte, ist selbst geschmolzenAsus ROG Equalizer: Das Kabel, das vor Schmelzen schützen sollte, ist selbst geschmolzenHeute, 15:54
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen