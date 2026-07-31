Neues Double taucht beim Social-Media-Trend „Frauen, die wie Haaland aussehen“ auf!

·82·Welt
Neues Double taucht beim Social-Media-Trend „Frauen, die wie Haaland aussehen“ auf!

Ein weiteres Video hat sich zum kürzlich in den sozialen Medien diskutierten Thema „Frauen, die wie Haaland aussehen“ gesellt. Ein Mann, der auf der Straße ging, sah eine junge Frau, die dem „Manchester City“-Stürmer Erling Haaland extrem ähnlich sah, und nahm diesen Moment auf.

Er näherte sich dem Mädchen und hielt ihr Aussehen auf Video fest. In kurzer Zeit verbreitete sich der Clip auf verschiedenen Seiten und erregte die Aufmerksamkeit vieler Nutzer.

In den Kommentaren diskutierten die Leute scherzhaft über die Ähnlichkeit zwischen dem Mädchen und dem norwegischen Fußballspieler. Einige nannten sie Haalands Doppelgängerin, während andere schrieben, dass Videos mit Prominenten-Doppelgängern in den Netzwerken immer häufiger werden.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Entstammt COVID-19 einem Labor in Wuhan: Erklärung des Weißen HausesEntstammt COVID-19 einem Labor in Wuhan: Erklärung des Weißen HausesHeute, 11:25Stimmen die Berichte, dass Khabib und Conor McGregor zu Ronaldos Hochzeit eingeladen sind?Stimmen die Berichte, dass Khabib und Conor McGregor zu Ronaldos Hochzeit eingeladen sind?Heute, 11:09Tausende Migranten überqueren das Meer und erreichen die spanische Stadt CeutaTausende Migranten überqueren das Meer und erreichen die spanische Stadt CeutaHeute, 10:47Elon-Musk-Doppelgänger wird in China zum InternetstarElon-Musk-Doppelgänger wird in China zum InternetstarHeute, 04:54Denkmal für armlosen Farmer errichtetDenkmal für armlosen Farmer errichtetHeute, 04:32Tschechischer Präsident arbeitete als Formel-1-FotografTschechischer Präsident arbeitete als Formel-1-FotografHeute, 03:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus