Neues Double taucht beim Social-Media-Trend „Frauen, die wie Haaland aussehen“ auf!

Ein weiteres Video hat sich zum kürzlich in den sozialen Medien diskutierten Thema „Frauen, die wie Haaland aussehen“ gesellt. Ein Mann, der auf der Straße ging, sah eine junge Frau, die dem „Manchester City“-Stürmer Erling Haaland extrem ähnlich sah, und nahm diesen Moment auf.

Er näherte sich dem Mädchen und hielt ihr Aussehen auf Video fest. In kurzer Zeit verbreitete sich der Clip auf verschiedenen Seiten und erregte die Aufmerksamkeit vieler Nutzer.

In den Kommentaren diskutierten die Leute scherzhaft über die Ähnlichkeit zwischen dem Mädchen und dem norwegischen Fußballspieler. Einige nannten sie Haalands Doppelgängerin, während andere schrieben, dass Videos mit Prominenten-Doppelgängern in den Netzwerken immer häufiger werden.