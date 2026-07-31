Künstliche Intelligenz entdeckt doppelt so viele Software-Schwachstellen

Obwohl der Umfang des Aufspürens von Fehlern und Schwachstellen im Softwarecode mithilfe von Werkzeugen der künstlichen Intelligenz drastisch gestiegen ist, hat dies nicht zu einer Intensivierung der Cyberangriffswellen geführt. Laut ixbt.com zeigte eine Analyse von VulnCheck, dass nur 1,4 Prozent (14 von 1.061) der unter Beteiligung von KI identifizierten Schwachstellen von echten Kriminellen ausgenutzt wurden. Dieser Wert unterscheidet sich nicht von der Statistik traditioneller Fehler, die über andere Methoden gefunden wurden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In letzter Zeit hat sich das Tempo der Erfassung von Softwaremängeln beispiellos beschleunigt. Die US-amerikanische Nationale Schwachstellendatenbank (National Vulnerability Database, NVD) verzeichnete im Zeitraum vom 1. Januar bis 27. Juli 2026 insgesamt 45.207 Software-Schwachstellen. Diese Zahl entspricht fast dem Rekordergebnis des gesamten Jahres 2025. Wenn das aktuelle Tempo anhält, könnte dieser Wert bis Jahresende doppelt so hoch sein wie im Vorjahr.

Wachstum von Schwachstellen bei großen Technologieunternehmen

Führende Tech-Giganten haben ebenfalls ihre Aktivitäten zur Fehlerbehebung in ihren Produkten verstärkt. Microsoft schloss eine Rekordzahl von 622 Problemen und betonte ausdrücklich, dass KI-Tools eine wichtige Rolle bei deren Findung spielten. Oracle behob in seinem Juli-Update 1,449 Schwachstellen, während es im Vorjahreszeitraum noch 309 waren.

Dennoch bestätigt die VulnCheck-Analyse, dass der Gesamtanstieg der Fehler nicht zu einem proportionalen Wachstum der Angriffsanzahl führt. Obwohl die Zahl der CVE-Einträge im ersten Halbjahr 2026 um 45 Prozent gestiegen ist, wuchs der Anteil der in tatsächlichen Cyberangriffen genutzten Schwachstellen nur um 10 Prozent. Insgesamt ist der Anteil der von Cyberkriminellen genutzten CVEs auf 1,4 Prozent gesunken.

Anthropic-Projekt und Erfolge der Entwickler

Forscher untersuchten auch die Ergebnisse des Glasswing-Projekts, bei dem das Claude-System von Anthropic eingesetzt wurde. Obwohl im Mai bekannt gegeben wurde, dass Claude über 23.000 potenzielle Probleme identifiziert hat, wurde nur einem sehr geringen Teil davon CVE-Kennungen zugewiesen, und nur 1 Schwachstelle wurde bei echten Angriffen bestätigt. Experten zufolge zeugen die Wachstumsindikatoren nicht von erweiterten Hacker-Fähigkeiten, sondern vielmehr davon, dass Entwickler Fehler in ihrer eigenen Software effizienter selbst aufspüren.

Rechtzeitig von Herstellern gefundene und geschlossene Schwachstellen verhindern, dass sie in die Hände von Cyberkriminellen geraten. Die Risiken sind jedoch nicht völlig verschwunden. Die durchschnittliche Zeit von der Veröffentlichung einer Schwachstelle bis zu ihrer ersten Ausnutzung sank von 120 Tagen im Jahr 2025 auf 80 Tage im ersten Halbjahr 2026.

KI wird selbst zum Ziel von Angriffen

In diesem Zeitraum begannen auch in den KI-Systemen selbst Schwachstellen entdeckt zu werden. Laut VulnCheck wurden 28 bekannte Schwachstellen in KI-Systemen gefunden, von denen 10 von Kriminellen genutzt wurden. Beispielsweise wurden Fälle des Zugriffs auf Anmeldedaten von OpenAI- und Claude-Diensten durch Fehler in der LangFlow-Plattform beobachtet. Dennoch hat sich bewiesen, że KI bisher nicht den erwarteten Vorteil für Cyberangriffe bringt, sondern den Entwicklern stattdessen massiv dabei hilft, Fehler im Vorfeld zu beseitigen.