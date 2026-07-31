Erstes Satellitennetzwerk zur Früherkennung von Waldbränden gestartet

Die weltweit erste spezielle Satellitenkonstellation zur Erkennung von Waldbränden auf der Erde in einem frühen Stadium, noch bevor sie sich stark ausbreiten, hat ihren Betrieb aufgenommen. Berichten von ixbt.com zufolge wurden die ersten drei Raumfahrzeuge dieser orbitalen Gruppe namens FireSat, die von Muon Space entwickelt wurden, erfolgreich getestet. Es wird erwartet, dass das neue System ein entscheidender Schritt zur schnellen Lokalisierung und Verhinderung von Bränden ist, bevor diese sich zu Tragödien entwickeln. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es wird mitgeteilt, dass dieses Projekt von Muon Space in Partnerschaft mit der gemeinnützigen Organisation Earth Fire Alliance (EFA) und mit Unterstützung von Google umgesetzt wurde. Im Rahmen dieser Arbeiten bewies ein in die Umlaufbahn gebrachter Prototyp namens Protoflight seine hohe Effizienz in der Praxis, indem er im Laufe eines Jahres über eine Million multispektrale Bilder sammelte. Insbesondere erkannte dieses Testgerät erfolgreich einen kleinen Waldbrand im US-Bundesstaat Oregon, der von anderen Überwachungssystemen unbemerkt geblieben war.

Technische Möglichkeiten und Künstliche Intelligenz

Die ersten Satelliten des FireSat-Projekts basieren auf der für die erdnahe Umlaufbahn entwickelten Condor-M-Plattform. Jedes Raumfahrzeug ist mit einer fortschrittlichen multispektralen Infrarotkamera ausgestattet, die gleichzeitig in sechs Bändern arbeitet. Dies ermöglicht es, selbst kleine Wärmequellen von etwa 1,5 Quadratmetern zu erkennen und Brände auch durch Wolken und Rauch hindurch zu sehen. Darüber hinaus wurden Falschmeldungen durch die Analyse verschiedener Datenarten erheblich reduziert.

Die Satelliten nutzen die Muon Halo-Plattform, um Daten direkt während des Überwachungsprozesses zu verarbeiten. Elemente der Künstlichen Intelligenz, die unter Beteiligung von Google entwickelt wurden, sind in das System integriert, und seine Algorithmen vergleichen neu gewonnene Aufnahmen mit Tausenden vorherigen Bildern des Gebiets. Unter Berücksichtigung von Wetterbedingungen und anderen wichtigen Parametern wird ermittelt, ob die erkannte Wärmeomalie ein echtes Feuer ist, und die Dienste werden benachrichtigt.

Zukünftige Pläne und ökologische Bedeutung

Derzeit haben die drei FireSat-Raumfahrzeuge die Möglichkeit, gefährdete Regionen zweimal täglich zu fotografieren. In Zukunft planen Earth Fire Alliance und Muon Space, diese Konstellation auf sage und schreibe 50 Satelliten zu erweitern. Sobald das System voll einsatzbereit ist, wird es möglich sein, jeden Punkt der Erde alle 20 Minuten zu überwachen. Bis 2029 ist eine stündliche Überwachung der anfälligsten Regionen vorgesehen.

Experten betonen, dass die Entwicklung solcher Technologien mit der Tatsache zusammenhängt, dass Waldbrände an Umfang zunehmen, länger andauern und heftiger werden. Daten des US National Interagency Fire Center zufolge ereigneten sich in den ersten Monaten dieses Jahres Tausende Brände im Land, wodurch Millionen Hektar Land geschädigt wurden. Das neue Satellitennetzwerk wird es ermöglichen, kleine Brandherde rechtzeitig zu erkennen, Rettungsdienste schnell zu entsenden und Umweltschäden zu minimieren.