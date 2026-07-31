Elon-Musk-Doppelgänger wird in China zum Internetstar

·44·Welt
Elon-Musk-Doppelgänger wird in China zum Internetstar

Der 48-jährige Ma Jianpin aus der Stadt Tongchuan in der chinesischen Provinz Shaanxi hat aufgrund seiner verblüffenden Ähnlichkeit mit Elon Musk große Bekanntheit in den sozialen Medien erlangt.

Ma Jianpin arbeitet als Koch und Teilhaber in einem lokalen Grillrestaurant. Berichten zufolge ist er seit über zehn Jahren in dieser Branche tätig. Bereits vor einigen Jahren hatten Bekannte und Kunden ihn auf seine Ähnlichkeit mit Musk hingewiesen, doch erst kürzlich ging der Fall im Internet viral.

Am 26. Juli 2026 filmte ein Gast das Restaurant und lud das Video zufällig in den sozialen Medien hoch. Das Video verbreitete sich in kurzer Zeit und sammelte über 800.000 Likes. Daraufhin begannen viele Nutzer ihn scherzhaft als den „chinesischen gebratenen Musk“ zu bezeichnen.

Mit wachsender Bekanntheit kamen immer mehr Menschen speziell ins Restaurant, um Fotos mit Ma Jianpin zu machen. Er selbst erzählte, dass er ein wenig aufgeregt sei, plötzlich im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Dennoch nahm er die Situation gelassen und betonte, dass sein Hauptziel sei, seine Familie zu ernähren.

Interessanterweise schlagen Internetnutzer sogar scherzhaft vor, das Restaurant in „SpaceX Barbecue“ umzubenennen.

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