Pavel Durov zur Terroristenliste hinzugefügt

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Pavel Durov zur Terroristenliste hinzugefügt

Der Föderale Finanzüberwachungsdienst der Russischen Föderation (Rosfinmonitoring) hat den Telegram-Gründer Pavel Durov auf seine Liste der Terroristen und Extremisten gesetzt. Laut TASS wurde diese Entscheidung vor dem Hintergrund gegen den Unternehmer eingeleiteter Strafverfahren und der Nichterfüllung von Sicherheitsbehördenforderungen getroffen, was die Aufmerksamkeit der IT-Community und des globalen digitalen Marktes erregt hat. Dies berichtet Ixbt.com berichtete .

Es wird berichtet, dass gegen Pavel Durov in Russland der Vorwurf der Beihilfe zu terroristischen Aktivitäten erhoben und eine internationale Fahndung eingeleitet wurde. Nach Angaben des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) ist die Telegram-Administration Aufforderungen zur Löschung von Gruppen, Kanälen und Bots, die von ukrainischen Spezialdiensten und verschiedenen extremistischen Organisationen zur Vorbereitung von Verbrechen und Terroranschlägen auf russischem Territorium genutzt wurden, nicht nachgekommen.

Statistiken und Behördenforderungen

Glaubt man den Zahlen offizieller Behörden, wurden in Russland seit 2022 über 153.000 Straftaten registriert, die mithilfe des Telegram-Messengers begangen wurden. Im Zusammenhang mit diesen Fällen wurden von Roskomnadzor über 150.000 Anträge zur Entfernung verbotener Inhalte übermittelt, von denen jedoch die Mehrheit ignoriert wurde.

Als Reaktion auf diese drastischen Schritte erklärte Pavel Durov selbst, dass die offiziellen russischen Behörden ihn genau deshalb auf die Terroristenliste gesetzt hätten, weil er sich geweigert habe, den Forderungen nach Massenüberwachung und Zensur nachzukommen. Er betonte, dass der Schutz der Privatsphäre und Freiheit der Messenger-Nutzer eines seiner Hauptprinzipien bleibe.

Zur Erinnerung: Solche rechtlichen und politischen Kontroversen rund um die Plattform Telegram wurden bereits mehrfach beobachtet. Die aktuellen Maßnahmen und der Beginn der internationalen Fahndung könnten jedoch den Betrieb eines der weltweit beliebtesten Messenger erheblich beeinträchtigen und ernsthafte rechtliche Folgen für dessen Gründer nach sich ziehen.

TelegramPavel DurovRosfinmonitoringRusslandZensur
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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