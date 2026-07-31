Tausende Migranten überqueren das Meer und erreichen die spanische Stadt Ceuta

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Tausende Migranten überqueren das Meer und erreichen die spanische Stadt Ceuta

Am 30. Juli schwammen schätzungsweise 2.000 bis 3.000 Migranten aus Marokko über das Meer in die spanische nordafrikanische Exklave Ceuta. Angesichts der zugespitzten Lage entsandte die spanische Regierung zusätzliche Polizeikräfte und Militäreinheiten.

Ceuta und Melilla sind autonome Städte Spaniens in Nordafrika und bilden die einzigen Landgrenzen der Europäischen Union zum afrikanischen Kontinent. Daher kommt es in diesen Regionen regelmäßig zu Versuchen von Migranten, die Grenze illegal zu überqueren.

Ersten Berichten zufolge kamen bei dem Vorfall mindestens neun Menschen ums Leben. Nähere Angaben zu den Identitäten der Opfer und den genauen Todesumständen wurden nicht gemacht.

Das spanische Innenministerium erklärte, dass es eng mit der marokkanischen Regierung zusammenarbeite, um den Strom illegaler Migration einzudämmen und die Lage an der Grenze zu kontrollieren.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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