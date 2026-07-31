Denkmal für armlosen Farmer errichtet

Andy Detwiler, ein Farmer aus Ohio in den USA, verlor im Alter von zwei Jahren bei einem Unfall beide Arme. Dies hinderte ihn jedoch nicht an seiner Lebensfreude und seinem Arbeitseifer.

Mit der Zeit lernte er, alltägliche Aufgaben mit den Füßen zu erledigen. Detwiler fuhr Traktoren, reparierte Landmaschinen und führte seinen Bauernhof eigenständig.

Andy Detwiler verstarb 2022 im Alter von 52 Jahren an Krebs. Sein Leben und seine Widerstandskraft blieben eine Inspirationsquelle für die lokale Gemeinschaft.

Daraufhin sammelten Familienangehörige und Anwohner Spenden, um in West Liberty eine Bronzestatue zum Gedenken an den Farmer zu errichten. Die Statue zeigt Detwiler wie im wahren Leben – barfuß und arbeitsbereit.

Dieses Denkmal erinnert daran, dass er trotz aller durchgemachten Prüfungen nie aufgab und nach einem unabhängigen Leben strebte.