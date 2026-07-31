Reddit verzeichnet starkes Q2-Umsatzwachstum, aber KI-Sorgen belasten Aktie

Die beliebte Plattform Reddit hat im zweiten Quartal die Finanzprognosen der Analysten deutlich übertroffen, doch Veränderungen bei Suchmaschinen und die Auswirkungen von KI bereiteten Investoren Sorgen. Laut ixbt.com und anderen Quellen fiel der Aktienkurs des Unternehmens trotz positiver Finanzberichte im nachbörslichen Handel um mehr als 10 %, berichtet berichtet .

Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 61 % auf 805 Millionen USD. Der Nettogewinn sprang ebenfalls um 183 % auf 253 Millionen USD. Diese Ergebnisse übertrafen alle Erwartungen der Wall Street, und der prognostizierte Umsatz für das nächste Quartal liegt zwischen 860 Millionen und 870 Millionen USD.

Suchmaschinen-Änderungen und KI-Risiken

Normalerweise hätten solch positive Finanzprognosen zu einem Anstieg der Unternehmenspapiere führen müssen. Der steile Kurssturz wurde jedoch dadurch ausgelöst, dass CEO Steve Huffman in einem separaten Brief an die Aktionäre betonte, dass der Traffic von Suchmaschinen „unregelmäßig“ geblieben sei. Seinen Angaben zufolge schwankten die Suchverweise im Laufe des Quartals, auch wenn das kommerzielle Gesamtgeschäft robust blieb.

Die rasanten Fortschritte der KI-Technologien verändern die Suchmaschinenlandschaft grundlegend. Es wird vermutet, dass die Einführung von KI-basierten Zusammenfassungen und Antworten durch Giganten wie Google Plattformen wie Reddit Nutzeranteile entzieht. Investoren befürchten, dass genau dieser Faktor den Traffic der Plattform in Zukunft negativ beeinflussen wird.

Google-Partnerschaft und leichter Rückgang der Nutzerzahlen

Zur Erinnerung: Im Jahr 2024 unterzeichnete Reddit einen großen Vertrag zur Bereitstellung seiner Inhalte an Google für das Training von KI-Modellen. Da die neuen Ansätze des Suchgiganten jedoch Konkurrenz bei der Nutzerbindung erzeugen, äußerte die Plattformführung Zweifel an einer künftigen Verlängerung dieser Partnerschaft.

Ein weiterer Aspekt, der Investoren beunruhigt, betrifft die Nutzeraktivität. Obwohl die globale Nutzerbasis gewachsen ist, verzeichnete der US-Markt einen leichten Rückgang der täglich aktiven Nutzer – dieser Wert sank von 53,5 Millionen im ersten Quartal auf 53,2 Millionen.

Während der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag stellten Analysten dem Management eine Reihe kritischer Fragen zu den Auswirkungen von KI auf die Zielgruppe. Experten betonten, dass es in einer Zeit, in der Suchmaschinen auf KI umstellen, schwieriger wird, passive Leser ohne Login in registrierte Nutzer zu verwandeln, und erkundigten sich, ob die Datenlizenzierungspolitik im nächsten Jahr fortgesetzt wird.