SpaceX IPO: Der größte Börsengang der Geschichte und Musks neuer Rekord

SpaceX steht seit Jahren aufgrund seiner wiederverwendbaren Trägerraketen, des Starlink-Satellitennetzwerks und seines Gründers Elon Musk im Rampenlicht. Doch in der 24-jährigen Geschichte des Unternehmens hat kein Ereignis so großes Interesse geweckt wie dieser Börsengang (IPO). Das Unternehmen nahm insgesamt 75 Milliarden Dollar ein, indem es 555,6 Millionen Aktien zu je 135 Dollar ausgab, was es zum größten IPO der Geschichte macht, so Techcrunch.com berichtet.

Der Handel mit SpaceX-Aktien an der Nasdaq begann bei 150 Dollar, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem erwarteten Debüt entspricht. Bis zur Mittagszeit stieg der Aktienkurs um 30 %. Es wird erwartet, dass dieser Deal Elon Musk zum ersten Billionär der Welt machen wird. Die Plattform Robinhood meldete nach dem SpaceX-Debüt ein Rekordaufkommen an Traffic in ihrem System.

In einem Interview mit CNBC äußerte sich SpaceX COO Gwynne Shotwell zu interessanten Aspekten. Ihrer Meinung nach könnte eine mögliche Fusion zwischen SpaceX und Tesla die Arbeit von Elon Musk etwas erleichtern. Diese Aussage löste unter Tesla-Aktionären große Diskussionen aus.

Finanzberichten zufolge erzielte SpaceX im Jahr 2025 zwar einen Umsatz von über 18 Milliarden Dollar, verzeichnete jedoch einen Verlust von 4,9 Milliarden Dollar. Seit der Gründung belaufen sich die Gesamtverluste des Unternehmens auf über 37 Milliarden Dollar. Dennoch bleibt das Vertrauen der Investoren in den Giganten der Weltraumtechnologie hoch.