Beschleunigte Expansion des Universums durch Typ-Ia-Supernovae bestätigt

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Beschleunigte Expansion des Universums durch Typ-Ia-Supernovae bestätigt

Ein Forschungsteam der University of Southampton hat eine kontroverse Studie, die 2025 in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht wurde, unabhängig überprüft. Die frühere Arbeit legte nahe, dass bei Berücksichtigung des Alters der Sternpopulationen das Modell der beschleunigten Expansion des Universums möglicherweise nicht erforderlich sei. Neue Analysen zeigten jedoch, dass die Beobachtungsdaten auch unter Einbeziehung zusätzlicher Variablen, einschließlich der Galaxieneigenschaften, mit dem Beschleunigungsmodell übereinstimmen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Typ-Ia-Supernovae dienen in der Kosmologie als "Standardkerzen". Da ihre Helligkeit nahezu einheitlich ist, nutzen Wissenschaftler diese Objekte, um Entfernungen im kosmischen Maßstab zu messen. Genau auf Basis dieser Sterne wurde Ende der 1990er Jahre die beschleunigte Expansion des Universums nachgewiesen, eine Entdeckung, die 2011 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde.

Laut einer kritischen Ansicht von Wissenschaftlern der Yonsei University könnte die Abhängigkeit der Supernova-Helligkeit vom Alter ihrer Wirtsgalaxien einen Beschleunigungseffekt lediglich simulieren. Diese Theorie stellte das Konzept der Dunklen Energie in Frage. Die Forscher aus Southampton stellten jedoch fest, dass die ursprüngliche kritische Arbeit die Daten nicht vollständig berücksichtigte.

Neue Analysen zeigten, dass das Alter der Sternpopulationen die Eigenschaften von Supernovae tatsächlich beeinflusst, dieser Effekt jedoch nicht stark genug ist, um die Dynamik des Universums ohne Dunkle Energie zu erklären. Nachdem die Forscher die Galaxienmasse und die stellare Umgebung neu berechnet hatten, bestätigten sich die Schlussfolgerungen, dass sich die Expansion des Universums verlangsamt, nicht.

Dennoch betonen die Wissenschaftler, dass solche wissenschaftlichen Debatten methodisch nützlich sind. Solche "Stresstests" helfen, die Genauigkeit kosmologischer Messungen zu verbessern und Modelle zur Standardisierung von Supernovae zu verfeinern. Derzeit bleibt der wissenschaftliche Konsens unverändert: Die beschleunigte Expansion des Universums ist die fundierteste wissenschaftliche Erklärung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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