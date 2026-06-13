Google verklagt Cyberkriminelle, die KI für Betrug nutzen

Google hat Klage gegen ein großes Netzwerk von Cyberkriminellen eingereicht, das KI-Technologien einsetzte, um Hunderttausende Nutzer zu betrügen. Das chinesische Cyberkriminalitätsnetzwerk namens Outsider Enterprise stahl Passwörter und Bankkartendaten, indem es gefälschte Nachrichten im Namen von Google und anderen bekannten Marken versendete. Unternehmensdaten zufolge beläuft sich der durch die Aktivitäten dieser Gruppe verursachte Schaden auf Millionen von Dollar. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Im Rahmen ihrer Kampagnen erstellten die Cyberkriminellen 9.000 gefälschte Websites, über eine Million betrügerische Domains und versendeten in kurzer Zeit mehr als 2,5 Millionen SMS an Android-Nutzer. Google-Vertreter betonten, dass allein im Mai dieses Jahres innerhalb von zwei Wochen 55.000 Spam-Meldungen von Nutzern eingingen. Das entspricht mehr als zwei Beschwerden pro Minute.

Google setzt seine KI-basierten Tools ein, um diese Betrügereien zu bekämpfen. Das Unternehmen gab an, monatlich über 10 Milliarden verdächtige Nachrichten zu blockieren. Zudem arbeitet es eng mit Mobilfunkbetreibern wie AT&T, T-Mobile und Verizon sowie dem FBI zusammen, um diese Operation zu stoppen. Laut FBI-Daten wurden seit Juli 2023 über 3,8 Millionen Kreditkartendaten über diese Plattform gestohlen, wobei der Gesamtschaden 1,9 Milliarden Dollar erreichte.

Die Gruppe Outsider Enterprise vermietete sogar eine spezielle Software, die es auch Personen ohne technische Kenntnisse ermöglichte, betrügerische Websites zu erstellen. Dieser Dienst, der für 88 Dollar pro Woche oder 200 Dollar pro Monat verkauft wurde, half bei der Erstellung gefälschter Ressourcen mithilfe von KI-Plattformen wie Google Gemini. Derzeit ergreift Google Maßnahmen, um die Infrastruktur der Gruppe vollständig zu zerstören und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.