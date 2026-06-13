Google TV versteht jetzt natürliche Sprachbefehle mit Gemini

·25·Technologie
Google TV versteht jetzt natürliche Sprachbefehle mit Gemini

Google hat ein wichtiges Update für das Google TV-System veröffentlicht. Die integrierte Gemini KI ermöglicht es Nutzern nun, den Fernseher über natürliche Sprache zu steuern. Diese Funktion erlaubt es, das Gerät mit einfachen Sätzen zu konfigurieren, anstatt komplexe Einstellungsmenüs zu durchsuchen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nutzer können den Fernseher nun mit Sätzen wie „Ich kann nicht hören, was passiert“ oder „Diese Szene ist zu dunkel, ich kann nichts sehen“ ansprechen. Gemini analysiert diese Anfragen und passt Helligkeit, Kontrast oder Lautstärke automatisch an. Auch Sportmodus, Bassverstärkung oder spezielle Gaming-Modi lassen sich per Sprache aktivieren.

Das System führt nicht nur Befehle aus, sondern kann auch Bild- und Tonprobleme diagnostizieren. Wenn ein Nutzer ein Problem beschreibt, schlägt die KI entsprechende Korrekturen vor. Diese Technologie hebt das Fernseherlebnis auf ein völlig neues Niveau.

Derzeit ist diese Funktion nur für ausgewählte TCL-Modelle der Jahre 2025–2026 (QM9K, QM7L, RM7L usw.) auf dem US-Markt verfügbar. Um die neuen Funktionen nutzen zu können, muss das Gerät mit Android 14 oder höher laufen. Eine Ausweitung auf andere Marken und Regionen wird in Zukunft erwartet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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