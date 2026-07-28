Recursive Superintelligence unterzeichnet 410-Millionen-Dollar-Vertrag mit Amazon

Das KI-Unternehmen Recursive Superintelligence hat einen großen, mehrjährigen Vertrag über 410 Millionen Dollar mit Amazon Web Services (AWS) zur Bereitstellung von Rechenleistung unterzeichnet. Für das Startup, das im Mai dieses Jahres nach einer Finanzierungsrunde von 650 Millionen Dollar aus dem Stealth-Modus kam, ist dieser Schritt entscheidend für die Skalierung seiner selbstverbessernden offenen Systeme. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In einem Interview mit TechCrunch betonte die Unternehmensführung, dass dieser Betrag zwar derzeit einen wesentlichen Teil ihrer ersten finanziellen Erfolge ausmacht, sie jedoch mit einer Zunahme solcher Vereinbarungen in der Zukunft rechnen. Der unterzeichnete Vertrag dürfte einer der kleinsten unter den in den kommenden Jahren geschlossenen Vereinbarungen sein. Das Unternehmen zieht es vor, seine Ressourcen auf Rechenleistung statt auf den traditionellen Ausbau der Mitarbeiterzahl zu konzentrieren.

Selbstentwickelnde Systeme und Infrastruktur

Recursive strebt die Automatisierung seines Produktentwicklungsprozesses an. Laut Unternehmensvertretern ist für sie die Anzahl der KI-Agenten wichtiger als die Anzahl der traditionellen Mitarbeiter. Bemerkenswert ist, dass Amazon keine finanzielle Investition in diese Partnerschaft getätigt hat, AWS jedoch bereit ist, erhebliche Ressourcen zu mobilisieren, um die spezifischen Bedürfnisse des Startups zu erfüllen.

Laut Jason Bennet, Vice President für AWS Startups und Venture Capital, besteht ein wichtiger Teil dieser Vereinbarung in der gemeinsamen Entwicklung einer Infrastruktur, die speziell für diese Art von Unternehmen konzipiert ist. Dies könnte in Zukunft weitere führende KI-Unternehmen anziehen.

KI-Selbstverbesserung und neue Produkte

Die Technologie der rekursiven Selbstverbesserung wird seit langem als ein Bereich diskutiert, der ohne menschliches Eingreifen zu einer Explosion des Fortschritts führen könnte. Recursive plant jedoch, diese Möglichkeiten zur Schaffung praktischer Produkte zu nutzen.

Die Unternehmensführung teilte mit, dass man nicht viele Monate oder Jahre auf erste praktische und nützliche Produkte warten müsse. Die ersten realen Entwicklungen, die Nutzer testen können, werden bereits für diesen Herbst erwartet.